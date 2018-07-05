Монитор ASUS VP248QGL поддерживает AMD Freesync

Анонсирован монитор ASUS VP248QGL для ценителей компактных настольных компьютеров. Модель игровая и одновременно бюджетная, что проявляется в наличии, соответственно, технологии AMD Freesync и устаревшей матрицы TN с плохими углами обзора.

Монитор ASUS VP248QGL имеет маркетинговое время отклика матрицы 1 мс, частоту обновления 75 Гц и углы обзора всего 170 и 160 градусов по горизонтали и вертикали соответственно. Яркость экрана здесь составляет 250 единиц при контрастности 1000:1 и динамической контрастности 100 000 000:1. Монитор может похвастаться 72-процентным охватом цветового пространства NTSC и продвинутой подставкой, которая позволяет устанавливать высоту расположения экрана над столом, а также наклонять его в широких диапазонах и вращать по обеим осям.

В бонус – очень тонкие рамки дисплея. В дополнение к перечисленному у ASUS VP248QGL есть геймерский функционал GamePlus, который включает отображение прицела и счетчика кадров в шутерах и таймер в стратегиях реального времени и онлайн-играх. Цена ASUS VP248QGL не сообщается. У монитора есть 3-ваттная акустика, выходы DP, HDMI и VGA, разрешение Full HD при диагонали 24 дюйма и вход под наушники.


Максим Мишенев, MobileDevice


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