Ноутбук Apple MacBook Pro 2018 с чипом Intel Coffee Lake замечен в бенчмарке

В бенчмарке Geekbench появилась информация о новом портативном компьютере MacBook Pro, который компания Apple , по мнению веб-источников, может представить до конца текущего года.

В результатах теста ноутбук фигурирует под обозначением MacBook Pro15,2. Указано, что устройство полагается на аппаратную платформу Intel Coffee Lake.

В частности, в данных Geekbench значится процессор Core i7-8559U. Этот 14-нанометровый чип содержит четыре вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Базовая тактовая частота составляет 2,7 ГГц, максимальная — 4,5 ГГц. Имеется интегрированный графический контроллер Intel Iris Plus Graphics 655.

В тесте также говорится, что портативный компьютер несёт на борту 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR3-2133. Кроме того, указана версия операционной системы — macOS 10.13.6.

Пока не ясно, выйдет ли лэптоп MacBook Pro с указанными характеристиками на коммерческий рынок. Не исключено, что в бенчмарке Geekbench «засветился» некий рабочий прототип ноутбука Apple модельного ряда 2018 года.



