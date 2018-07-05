Xiaomi готовит новую станцию беспроводной зарядки

На сайте консорциума WPC (Wireless Power Consortium) обнародована информация о новом устройстве Xiaomi — станции беспроводной подзарядки гаджетов.

Изделие полагается на технологию Qi, которая позволяет передавать энергию с помощью магнитной индукции. Базовая станция содержит индукционную катушку, создающую электромагнитное поле при поступлении переменного тока. Для улавливания этого поля в смартфоне или другом гаджете должна находиться схожая катушка: полученная энергия конвертируется в постоянный ток, использующийся для зарядки аккумулятора.

Изображение на сайте WPC позволяет получить представление о внешнем облике новинки Xiaomi. Зарядная станция выполнена в виде площадки круглой формы. Во фронтальной части предусмотрена светодиодная индикация статуса.

Наблюдатели полагают, что анонс новой зарядной станции состоится в ближайшее время. Возможно, она будет поставляться в комплекте с будущими моделями смартфонов Xiaomi, поддерживающими технологию Qi.

Добавим, что недавно Xiaomi представила «умный» коврик для мыши под названием Mi Smart Mouse Pad. Особенность этого изделия заключается в поддержке беспроводной подзарядки гаджетов по стандарту Qi.



