Производительность MacBook Pro (2018) раскрыта в Geekbench

Предполагаемый MacBook Pro 2018 прошел тестирование на производительность в Geekbench.

В качестве аппаратной основы тестируемая модель MacBookPro15,2 использует четырехъядерный процессор восьмого поколения Intel Core i7-8559U с тактовой частотой 2,7 ГГц (разгон до 4,5 ГГц). Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ. Работает тестируемый ноутбук под управлением macOS 10.13.6.

По результатам тестирования MacBook Pro 2018 набрал 16 607 баллов в многоядерном режиме и 4 448 баллов – в одноядерном. Для сравнения, оригинальный MacBook Pro 2017 в аналогичном тестировании на производительность набрал 9 500 и 4 600 и баллов в многоядерном и одноядерном режимах соответственно. Нынешние ноутбуки базируются на основе процессоров седьмого поколения Intel Core (архитектура Kaby Lake).

Предполагалось, что презентация нового MacBook Pro состоится на конференции WWDC 2018. Но так как этого не случилось, вероятно, новый лэптоп от «яблочного» производителя стоит ожидать не раньше октября нынешнего года.