Компании Micron временно запретили продажу чипов в Китае

Китайский суд вынес временный запрет Micron Technology Inc. на продажу чипов в стране, заблокировав компании из США доступ к самому большому в мире рынку полупроводников.

В пресс-релизе United Microelectronics Corporation (UMC) сообщается, что народный суд промежуточной инстанции Фучжоу вынес решение по патентному спору с Micron в её пользу, объявив предварительный судебный запрет на продажу американской компанией 26 наименований продукции, включая динамическую оперативную память и флеш-память NAND.

В свою очередь, Micron заявила, что не получила судебное предписание и не будет пока давать комментарии по данному поводу. На фоне этих новостей акции компании из Бойсе (Айдахо) упали в цене на 8 %. Китайский рынок очень важен для Micron. В 2017 финансовом году на него пришлось более 50 % её выручки.

Данное дело является частью более обширной судебной тяжбы между двумя компаниями. В прошлом году Micron подала в суд на UMC и ее партнёра Fujian Jinhua Integrated Circuit Co., обвинив их в краже коммерческой тайны. В частности, UMC обвиняется в том, что она выступала в качестве канала для кражи коммерческих секретов Micron, пытаясь помочь Китаю усилить отечественную полупроводниковую индустрию.

Сообщается, что китайский антимонопольный регулятор также расследует деятельность Micron и её корейских конкурентов в стране по другому делу. Местные СМИ утверждают, что у власти появились вопросы по поводу роста цен на их чипы.



