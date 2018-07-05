Cooler Master MasterCase H500: Mid-Tower с размахом

Cooler Master MasterCase H500: Mid-Tower с размахом

Крупный производитель комплектующих ПК Cooler Master анонсировал новый корпус форм-фактора Mid-Tower — MasterCase H500 (артикул MCM-H500-IGNN-S00). Новинка адресована геймерам, любителям разгона и просто владельцам мощного «железа», которому необходим интенсивный обдув. Основным материалом изготовления корпуса H500 является сталь, окрашенная в цвет Iron Grey («железный серый», тёмно-серый). При этом лицевая панель выполнена с использованием акриловой вставки, а боковая стенка представляет собой прямоугольник из закалённого стекла с винтовым креплением. Кроме того, наверху и в торце выпуклой фронтальной панели предусмотрено наличие мелкоячеистых сеток для выброса и забора воздуха соответственно. Не обошлось в H500 и без пластиковых вставок.

Вентилятор на задней панели по умолчанию не имеет подсветки

Визитной карточкой Cooler Master MasterCase H500 являются его комплектные вентиляторы. И если 120-мм «карлсоном» на задней панели сегодня никого не удивишь, то установка пары 200-мм вентиляторов на внутренней стороне передней панели — довольно примечательная особенность нового корпуса. Эти охладители оснащены настраиваемой RGB-подсветкой (контроллер подсветки включён в комплект поставки) и будут служить отличным подспорьем в деле охлаждения процессора, видеокарты и других узлов ПК.

Cooler Master MasterCase H500: Mid-Tower с размахом

Из-за внушительного размера вентиляторов инженерам Cooler Master пришлось переместить наверх панель ввода-вывода. В её состав входят пары разъёмов USB 3.0 и USB 2.0, а также гнёзда Mini-Jack для наушников и микрофона.

Cooler Master MasterCase H500: Mid-Tower с размахом

Внутри MasterCase H500 можно разместить материнскую плату форм-фактора ATX, Micro-ATX или Mini-ITX, семь карт расширения PCI Express, блок питания, максимум два 3,5-дюймовых и четыре 2,5-дюймовых накопителя. Высота процессорного кулера может достигать 167 мм, длина ATX-совместимого источника питания — 180 мм, длина видеокарт — 410 мм. Общие размеры корпуса составляют 502(Д) ? 228(Ш) ? 525(В) мм, масса в спецификации продукта не указана. Заметим, что новинка, среди прочего, подходит для монтажа двух дополнительных 120- или 140-мм вентиляторов, а также пары радиаторов СЖО на внутренних сторонах верхней (120–240 мм) и передней (120–360 мм) панелей.

Cooler Master MasterCase H500: Mid-Tower с размахом

Cooler Master MasterCase H500: Mid-Tower с размахом

Рекомендованные цены модели MasterCase H500 для американского и западноевропейского рынков соответственно равны $99,99 (без налога с продаж) и €99,99.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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