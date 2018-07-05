AMD выпустит 12-нм версию GPU Polaris в этом году

За последние шесть месяцев потребительский рынок видеокарт столкнулся с тремя основными вопросами: когда GPU станут снова доступными, когда NVIDIA представит следующую за Pascal архитектуру и когда AMD запустит новые ускорители, чтобы лучше противостоять NVIDIA? Рынок уже получил нормальные цены на GPU. Запуск новых видеокарт NVIDIA может произойти этой осенью (впрочем, сама компания советует не ждать обновления GeForce), а вот со стороны AMD мало что известно. Единственное, о чём компания заявила публично — это планы по выпуску в конце года 7-нм ускорителей Vega 20 для рынка машинного обучения.

Но участник форума Chiphell под псевдонимом WJM47196, который ранее уже не раз сообщал верную информацию, рассказал кое-что о планах AMD на текущий год. Во-первых, речь идёт о запуске в последней четверти 2018 года нового семейства Polaris 30, которое будет производиться на тех же улучшенных 12-нм нормах, что и процессоры AMD Ryzen 2000 с архитектурой Zen+. Эти новые видеокарты, как сообщается, смогут предложить повышенную на 15 % производительность по сравнению с текущим поколением.

Похоже, никаких особых архитектурных новшеств ждать не следует: речь пойдёт о банальном повышении частоты за счёт оптимизированного техпроцесса (Polaris были одними из первых 14-нм чипов GlobalFoundries). Если данные о 15-процентном приросте верны, то, пусть AMD и усилит свои позиции по сравнению с текущим поколением видеокарт NVIDIA, с новыми GeForce конкурировать без снижения цены будет сложно.

Кристалл AMD Polaris

Также сообщается, что в первой половине (или даже в первой четверти) 2019 года AMD собирается выпустить 7-нм ускоритель Navi 10 начального уровня. Настоящего наследника Vega для сегмента игровых видеокарт высокого класса, который получит и 7-нм архитектуру Navi, и память HBM2, придётся ждать гораздо дольше — до второй половины 2019 года.

Возможно, этот бюджетный ускоритель Navi 10 является настольной вариацией GPU, разрабатываемого, согласно слухам, компаниями AMD и Sony для PlayStation 5. Такой 7-нм ускоритель с обновлённой памятью GDDR6 может помочь AMD удержать важных клиентов вроде Apple , которым нужны энергоэффективные и быстрые GPU для моноблоков и ноутбуков.

В то же время оптимизированное 12-нм семейство Polaris 30 даст AMD возможность предложить чуть более мощные ускорители вместе с расширенным потенциалом снижения цены для противостояния NVIDIA на рынке настольных видеокарт. А уже спустя заметное время, после обкатки 7-нм норм, AMD получит возможность представить по-настоящему новое семейство Navi высокого класса.

Впрочем, стоит помнить, что всё это — лишь слухи и предположения на их основе. Только время покажет, являются ли они верны.



