Корпус Be Quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 для энтузиастов обойдётся в $270

Корпус Be Quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 для энтузиастов обойдётся в $270

Компания Be Quiet! выпустила корпус Dark Base Pro 900 rev. 2, позволяющий сформировать игровую систему топового уровня или настольный компьютер для энтузиастов.

Новинка получила перемещаемый съёмный поддон материнской платы, который может быть использован в качестве тестового стенда. Допускается применение материнских плат типоразмера E-ATX, XL-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.

Корпус оснащён полностью прозрачной боковой панелью, выполненной из закалённого тонированного стекла. LED-подсветка с пятью цветами на выбор может быть произвольно расположена внутри ПК. Габариты корпуса — 577 ? 243 ? 586 мм.

Модель Dark Base Pro 900 rev. 2 предлагает широчайшие возможности по установке накопителей. Внутри можно расположить до семи устройств хранения данных в форм-факторе 3,5 дюйма или до 14 устройств формата 2,5 дюйма. Кроме того, есть два 5,25-дюймовых отсека.

Корпус Be Quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 для энтузиастов обойдётся в 0

Допускается монтаж до восьми карт расширения. Ограничение по длине дискретных графических ускорителей — внушительные 472 мм. Длина блока питания может достигать 284 мм, высота процессорного охладителя — 185 мм.

Само собой, пользователи смогут развернуть эффективную воздушную или жидкостную систему охлаждения. Во втором случае возможно использование радиаторов длиной до 420 мм.

Корпус Be Quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 для энтузиастов обойдётся в 0

Ключевой особенностью Dark Base Pro 900 rev. 2 являются три вентилятора Silent Wings 3 140mm PWM, обеспечивающие продуманное охлаждение с идеальным воздушным потоком. Уникальная конструкция крыльчатки, прорезиненная рамка и воронкообразный воздухозаборник вентиляторов обеспечивают бесшумную и эффективную работу.

Корпус Be Quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 для энтузиастов обойдётся в 0

Другая особенность новинки — кожух блока питания для скрытого монтажа кабелей и приводов. Неиспользуемые монтажные отверстия слотов HDD теперь оснащены съёмными декоративными панелями для аккуратного вида корпуса и удобства монтажа кабелей.

Цена Dark Base Pro 900 rev. 2 составляет 270 долларов США. Владельцы предыдущей ревизии корпуса смогут отдельно приобрести кожух блока питания, стеклянную боковую панель, а также декоративные крышки слотов HDD.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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