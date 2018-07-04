Lenovo предложит для ноутбука Legion Y530 ускоритель GeForce GTX 1160

Совсем недавно компания Lenovo представила игровой ноутбук Legion Y530, который может комплектоваться дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 или GeForce GTX 1050 Ti с 4 Гбайт памяти. И вот теперь стало известно, что компьютер также выйдет в версии с ускорителем NVIDIA следующего поколения.

Источником информации стал ресурс LaptopMedia. Сообщается, что ноутбук Legion Y530 будет предлагаться в модификации с графическим адаптером NVIDIA под названием GeForce GTX 1160. Эта видеокарта получит 6 Гбайт памяти.

Что касается других характеристик портативного компьютера, то они по большей части будут унаследованы у нынешней версии. Это процессор Intel Core i7-8750H поколения Coffee Lake-H с шестью ядрами (2,2–4,1 ГГц), 16 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666, гибридная подсистема хранения данных (твердотельный накопитель M.2 PCIe NVMe SSD и жёсткий диск), адаптеры беспроводной связи 802.11ас и Bluetooth 4.1, сетевой контроллер Gigabit Ethernet.

Лэптоп с видеоподсистемой на базе GeForce GTX 1160 будет оборудован 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 ? 1080 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Анонс ноутбука ожидается в конце текущего года.



