Планшет Samsung Galaxy Tab S4 предстал на рендерах

Планшет Samsung Galaxy Tab S4 предстал на рендерах

Как мы уже сообщали, Samsung в скором времени представит планшет Galaxy Tab S4 на платформе Qualcomm Snapdragon 835. Теперь ресурс Android Headlines обнародовал рендеры этого устройства.

Изображения говорят о том, что у новинки отсутствуют «домашняя» кнопка и видимый дактилоскопический сканер. Это подтверждает ранее появившуюся информацию, согласно которой компьютер сможет идентифицировать пользователей по радужной оболочке глаза.

На задней стороне корпуса можно заметить логотип Samsung и надпись «Tuned by AKG», свидетельствующую о наличии качественной аудиосистемы.

Если верить имеющейся информации, планшет будет оборудован дисплеем размером 10,5 дюйма по диагонали. Рендеры говорят о том, что боковые, верхняя и нижняя рамки вокруг экрана имеют приблизительно одинаковую ширину.

Планшет Samsung Galaxy Tab S4 предстал на рендерах

В боковой части располагаются физические кнопки управления громкостью и питанием. Представленное на рендерах устройство выполнено в корпусе чёрного цвета.

Слухи говорят о том, что планшет получит 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 64 Гбайт, камеры с 8- и 13-мегапиксельной матрицами, аккумуляторную батарею ёмкостью 7300 мА·ч. Операционная система — Android 8.1 (Oreo).

Анонс новинки ожидается на выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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