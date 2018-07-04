Seagate BarraCuda SSD: твердотельный накопитель ёмкостью до 2 Тбайт

Компания Seagate анонсировала твердотельный накопитель BarraCuda SSD, подходящий для использования в портативных компьютерах и настольных системах.

Изделие выполнено в 2,5-дюймовом форм-факторе. Для подключения применяется стандартный интерфейс Serial ATA 3.0 с пропускной способностью до 6 Гбит/с.

Накопитель, как утверждается, обеспечивает максимальную скорость последовательной передачи информации до 560 Мбайт/с. Показатель IOPS (операций ввода-вывода в секунду) достигает 90 тыс.

«Благодаря высоким скоростным качествам устройства уменьшается время загрузки системы, ускоряются передача файлов и запуск приложений. BarraCuda SSD обеспечивает уровень производительности, отвечающий требованиям для решения практически любых современных задач, и подходит для любого бюджета», — заявляет Seagate.

Толщина корпуса устройства равна 7 мм. Благодаря этому оно может устанавливаться не только в традиционные ноутбуки, но и в ультрабуки. Кроме того, накопитель подходит для домашних серверов.

В серии BarraCuda SSD представлены четыре модели — вместимостью 250 Гбайт, 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. Среднее заявленное время безотказной работы составляет 1,8 млн часов, а ресурс записи достигает 1092 Тбайт.

Производитель обеспечит накопители пятилетней гарантией.



