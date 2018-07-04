Любительские тесты Ryzen 3 2300X: 4,2 ГГц — не предел

Ранее мы неоднократно отмечали факт подготовки компанией AMD четырёхъядерных процессоров семейства Pinnacle Ridge с архитектурой Zen+ (12 нм). Одним из готовящихся CPU является преемник модели Ryzen 3 1300X — Ryzen 3 2300X. Он выделяется поддержкой продвинутых технологий динамического разгона Precision Boost Overdrive и XFR 2, возможностью работы на более высоких частотах, чем «1300-й», и поддержкой памяти DDR4-2933.

Процессоры

AMD AM4 Ryzen 5 2500X? Ryzen 5 1500X Ryzen 3 2300X? Ryzen 3 1300X Семейство Pinnacle Ridge Summit Ridge Pinnacle Ridge Summit Ridge Архитектура Zen+ Zen Zen+ Zen Техпроцесс, нм 12 14 12 14 Ядра/потоки 4/8 4/8 4/4 4/4 Частота, ГГц 3,6/4,0 3,5/3,7 3,5/4,0 3,5/3,7 L3-кеш, Мбайт 16 16 8 8 Контроллер DRAM DDR4-2933, 2 канала DDR4-2666, 2 канала DDR4-2933, 2 канала DDR4-2666, 2 канала Уровень TDP, Вт 65 65 65 65 Мин. цена, руб. н/д 9818 н/д 6860 ?— готовится, характеристики носят предварительный характер

Времени до анонса процессора Ryzen 3 2300X остаётся совсем не много, что косвенно подтверждается появлением в Сети результатов тестирования его серийного экземпляра. Испытать новичка в деле посчастливилось участнику форума Chiphell. Для тестов он использовал материнскую плату Biostar X370GT7 и коробочный кулер Wraith Prism. Здесь стоит подчеркнуть, что лучший динамический разгон способны обеспечить только платы на наборах системной логики AMD X470 и B450, не говоря уже о более эффективном охлаждении.

Программа настройки UEFI матплаты X370GT7 определила у Ryzen 3 2300X номинальную частоту 3,5 ГГц в сочетании с напряжением Vcore 1,19 В, а также наличие 2 Мбайт (4 ? 512 Кбайт) кеш-памяти второго уровня и 8 Мбайт разделяемого кеша третьего уровня.

Разгон процессора до 4,2 ГГц не потребовал значительного повышения напряжения, а вот для стабильной работы на 4,3 ГГц при Vcore около 1,4 В, по мнению экспериментатора, уже необходима система жидкостного охлаждения. Во встроенном тесте утилиты CPU-Z Ryzen 3 2300X на частоте чуть более 4,3 ГГц набрал 508,9 очка в однопоточном режиме и 2020,6 очка в многопоточном, опередив Core i5-7600K.

Fritz Chess Benchmark ввиду своего преклонного возраста не относится к надёжным инструментам оценки производительности. В нём разогнанный процессор набрал 11 618 очков, в 24,2 раза превысив показатель Pentium III 1 ГГц.

Из всего набора тестовых программ, к которым прибег китайский энтузиаст, наиболее подходящим является Cinebench R15. Результат 690 очков на частоте менее 4,3 ГГц довольно неплох, особенно на фоне статистики разгона Ryzen 3 1300X. Заметим, что представитель семейства Summit Ridge для работы на 4,2–4,3 ГГц требует заметно более высокого напряжения и лучшего охлаждения (вплоть до «фреонки»).

Процессоры Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X могут быть анонсированы в любой момент, но вполне возможно, что их премьера будет перенесена для одновременной презентации с Ryzen Threadripper 2 в начале августа.



