Любительские тесты Ryzen 3 2300X: 4,2 ГГц — не предел
Ранее мы неоднократно отмечали факт подготовки компанией AMD четырёхъядерных процессоров семейства Pinnacle Ridge с архитектурой Zen+ (12 нм). Одним из готовящихся CPU является преемник модели Ryzen 3 1300X — Ryzen 3 2300X. Он выделяется поддержкой продвинутых технологий динамического разгона Precision Boost Overdrive и XFR 2, возможностью работы на более высоких частотах, чем «1300-й», и поддержкой памяти DDR4-2933.
|Процессоры
AMD AM4
|Ryzen 5 2500X?
|Ryzen 5 1500X
|Ryzen 3 2300X?
|Ryzen 3 1300X
|Семейство
|Pinnacle Ridge
|Summit Ridge
|Pinnacle Ridge
|Summit Ridge
|Архитектура
|Zen+
|Zen
|Zen+
|Zen
|Техпроцесс, нм
|12
|14
|12
|14
|Ядра/потоки
|4/8
|4/8
|4/4
|4/4
|Частота, ГГц
|3,6/4,0
|3,5/3,7
|3,5/4,0
|3,5/3,7
|L3-кеш, Мбайт
|16
|16
|8
|8
|Контроллер DRAM
|DDR4-2933, 2 канала
|DDR4-2666, 2 канала
|DDR4-2933, 2 канала
|DDR4-2666, 2 канала
|Уровень TDP, Вт
|65
|65
|65
|65
|Мин. цена, руб.
|н/д
|9818
|н/д
|6860
|?— готовится, характеристики носят предварительный характер
Времени до анонса процессора Ryzen 3 2300X остаётся совсем не много, что косвенно подтверждается появлением в Сети результатов тестирования его серийного экземпляра. Испытать новичка в деле посчастливилось участнику форума Chiphell. Для тестов он использовал материнскую плату Biostar X370GT7 и коробочный кулер Wraith Prism. Здесь стоит подчеркнуть, что лучший динамический разгон способны обеспечить только платы на наборах системной логики AMD X470 и B450, не говоря уже о более эффективном охлаждении.
Программа настройки UEFI матплаты X370GT7 определила у Ryzen 3 2300X номинальную частоту 3,5 ГГц в сочетании с напряжением Vcore 1,19 В, а также наличие 2 Мбайт (4 ? 512 Кбайт) кеш-памяти второго уровня и 8 Мбайт разделяемого кеша третьего уровня.
Разгон процессора до 4,2 ГГц не потребовал значительного повышения напряжения, а вот для стабильной работы на 4,3 ГГц при Vcore около 1,4 В, по мнению экспериментатора, уже необходима система жидкостного охлаждения. Во встроенном тесте утилиты CPU-Z Ryzen 3 2300X на частоте чуть более 4,3 ГГц набрал 508,9 очка в однопоточном режиме и 2020,6 очка в многопоточном, опередив Core i5-7600K.
Fritz Chess Benchmark ввиду своего преклонного возраста не относится к надёжным инструментам оценки производительности. В нём разогнанный процессор набрал 11 618 очков, в 24,2 раза превысив показатель Pentium III 1 ГГц.
Из всего набора тестовых программ, к которым прибег китайский энтузиаст, наиболее подходящим является Cinebench R15. Результат 690 очков на частоте менее 4,3 ГГц довольно неплох, особенно на фоне статистики разгона Ryzen 3 1300X. Заметим, что представитель семейства Summit Ridge для работы на 4,2–4,3 ГГц требует заметно более высокого напряжения и лучшего охлаждения (вплоть до «фреонки»).
Процессоры Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X могут быть анонсированы в любой момент, но вполне возможно, что их премьера будет перенесена для одновременной презентации с Ryzen Threadripper 2 в начале августа.
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Hard
03.07.2018 17:44