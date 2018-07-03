Монитор Philips Momentum на 43 дюйма стоит меньше $900

Компания Philips сообщила о старте продаж своего очень продвинутого монитора Momentum для геймеров, профессионалов в области графики и киноманов. Модель характеризуется огромной диагональю экрана и приятной, по сравнению с конкурентами, рекомендуемой ценой.

Philips Momentum

Дисплей монитора Philips Momentum базируется на качественной матрице MVA и выдает картинку в разрешении Ultra HD или 4К на диагональ целых 43 дюйма. при этом у него есть частота обновления 80 Гц, а это важно для игр, адаптивная подсветка Ambiglow, которая пригодится кнноманам, и поддержка HDR. Последнее по достоинству оценят дизайнеры и прочие фотошоперы.

Philips Momentum располагает максимально минималистичным дизайном, и даже его подставка не выглядит громоздкой, хотя выполнена она из металла, чтобы надежно удерживать все 43 дюйма в вертикальном положении. У монитора есть разъемы HDMI и DisplayPort, концентратор USB 3.0 и целый ряд плюшек, в основном, для игр. Продажи Philips Momentum стартовали сегодня, и его можно купить за 850 евро в Старом свете. В США за него просят около 1000 долларов, а вот до РоSSии монитор пока не добрался, и его цена на нашем рынке остается неизвестной.

Максим Мишенев, MobileDevice


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