Монитор Philips Momentum на 43 дюйма стоит меньше $900

Компания Philips сообщила о старте продаж своего очень продвинутого монитора Momentum для геймеров, профессионалов в области графики и киноманов. Модель характеризуется огромной диагональю экрана и приятной, по сравнению с конкурентами, рекомендуемой ценой.



Дисплей монитора Philips Momentum базируется на качественной матрице MVA и выдает картинку в разрешении Ultra HD или 4К на диагональ целых 43 дюйма. при этом у него есть частота обновления 80 Гц, а это важно для игр, адаптивная подсветка Ambiglow, которая пригодится кнноманам, и поддержка HDR. Последнее по достоинству оценят дизайнеры и прочие фотошоперы.



Philips Momentum располагает максимально минималистичным дизайном, и даже его подставка не выглядит громоздкой, хотя выполнена она из металла, чтобы надежно удерживать все 43 дюйма в вертикальном положении. У монитора есть разъемы HDMI и DisplayPort, концентратор USB 3.0 и целый ряд плюшек, в основном, для игр. Продажи Philips Momentum стартовали сегодня, и его можно купить за 850 евро в Старом свете. В США за него просят около 1000 долларов, а вот до РоSSии монитор пока не добрался, и его цена на нашем рынке остается неизвестной.