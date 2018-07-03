Samsung представила обновлённый телевизор-картину The Frame с новыми «умными» функциями

Samsung анонсировала новую версию дизайнерского телевизора The Frame. Компания улучшила некоторые характеристики устройства, добавила новые функции и расширила список доступных для вывода на экран произведений искусств.

Как и предшественник, новый The Frame оснащён 4K-дисплеем. Телевизор поддерживает технологию вывода изображения высокого динамического диапазона HDR10+. Компания добавила новые «умные» функции — например, позволила быстро передавать с телефона на телевизор информацию о сети Wi-Fi и аккаунте Samsung. Также она добавила поддержку интеллектуального помощника Bixby, чтобы с помощью голоса можно было включать фильмы и сериалы и управлять совместимыми «умными» устройствами вроде лампочек и саундбаров.

Идея The Frame заключается в том, что когда он не используется как традиционный телевизор, то выступает как рамка для произведений искусства. На нём одна за другой могут сменяться фотографии, картины и так далее. Можно покупать их отдельно или просто оформить специальную подписку за $4,99 в месяц. Новым пользователям дают один месяц подписки бесплатно.

Произведения искусства можно выбрать на основе цветовой гаммы помещения. После этого The Frame начинает зациклено показывать выбранный контент. Сенсоры телевизора подстраивают яркость экрана под время дня и освещённость комнаты. Доступные цвета сменной рамки — чёрный, белый, грецкий орех и бежевое дерево.

Новый The Frame доступен на сайте Samsung, а в розничных магазинах появится позже в этом месяце. Есть 55-дюймовый телевизор за $2 тысячи и 65-дюймовый за $2,7 тысячи.



