Samsung представила обновлённый телевизор-картину The Frame с новыми «умными» функциями

Samsung представила обновлённый телевизор-картину The Frame с новыми «умными» функциями

Samsung анонсировала новую версию дизайнерского телевизора The Frame. Компания улучшила некоторые характеристики устройства, добавила новые функции и расширила список доступных для вывода на экран произведений искусств.

Как и предшественник, новый The Frame оснащён 4K-дисплеем. Телевизор поддерживает технологию вывода изображения высокого динамического диапазона HDR10+. Компания добавила новые «умные» функции — например, позволила быстро передавать с телефона на телевизор информацию о сети Wi-Fi и аккаунте Samsung. Также она добавила поддержку интеллектуального помощника Bixby, чтобы с помощью голоса можно было включать фильмы и сериалы и управлять совместимыми «умными» устройствами вроде лампочек и саундбаров.

Идея The Frame заключается в том, что когда он не используется как традиционный телевизор, то выступает как рамка для произведений искусства. На нём одна за другой могут сменяться фотографии, картины и так далее. Можно покупать их отдельно или просто оформить специальную подписку за $4,99 в месяц. Новым пользователям дают один месяц подписки бесплатно.

Samsung представила обновлённый телевизор-картину The Frame с новыми «умными» функциями

Произведения искусства можно выбрать на основе цветовой гаммы помещения. После этого The Frame начинает зациклено показывать выбранный контент. Сенсоры телевизора подстраивают яркость экрана под время дня и освещённость комнаты. Доступные цвета сменной рамки — чёрный, белый, грецкий орех и бежевое дерево.

Новый The Frame доступен на сайте Samsung, а в розничных магазинах появится позже в этом месяце. Есть 55-дюймовый телевизор за $2 тысячи и 65-дюймовый за $2,7 тысячи.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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