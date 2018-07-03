Ноутбук Chuwi LapBook SE получит процессор Intel Gemini Lake

Компания Chuwi, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску тонкий и лёгкий портативный компьютер LapBook SE, выполненный в алюминиевом корпусе.

Ноутбук наделён дисплеем на матрице IPS размером 13,3 дюйма по диагонали. Разрешение не уточняется, но, вероятнее всего, применена панель формата Full HD (1920 ? 1080 пикселей).

Аппаратной основой служит платформа Intel Gemini Lake: выбор разработчика пал на процессор Celeron N4100. Этот 14-нанометровый чип содержит четыре вычислительных ядра с номинальной тактовой частотой 1,1 ГГц (повышается до 2,4 ГГц в турбо-режиме). Обработкой графики занят встроенный контроллер Intel UHD Graphics 600.

Портативный компьютер оборудован клавиатурой с подсветкой. Габариты устройства составляют 317 ? 215 ? 15,9 мм, вес — приблизительно 1,5 килограмма.

Интернет-источники добавляют, что новинка будет снабжена 8 Гбайт оперативной памяти. Вместимость твердотельного накопителя составит не менее 128 Гбайт. Само собой, в оснащение войдут адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.

Более подробные данные о характеристиках ноутбука, а также его цена и сроки поступления в продажу будут раскрыты в ближайшее время.



