Фитнес-браслет Lenovo HX06 Active оценён в $20

Компания Lenovo выпустила трекер физической активности HX06 Active, выполненный в виде браслета, предназначенного для ношения на запястье.

Устройство оснащено монохромным дисплеем на основе органических светодиодов (OLED). Размер экрана составляет 0,87 дюйма по диагонали, разрешение — 128 ? 32 точки.

Фитнес-браслет способен собирать информацию о количестве сделанных шагов, пройденном расстоянии и потраченных калориях. Кроме того, анализируется качество и продолжительность сна. Встроенный датчик частоты сердечных сокращений у трекера отсутствует.

Для обмена данными со смартфоном или планшетом служит беспроводная связь Bluetooth 4.2 LE. Говорится о совместимости с аппаратами под управлением операционных систем Android 4.4 и выше, а также iOS 8.0 и выше.

Трекер защищён от влаги по стандарту IP67. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 60 мА·ч. Весит гаджет всего 20 граммов.

Браслет способен отображать уведомления со смартфона. Предусмотрен вибромотор для подачи сигналов. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке достигает 8 дней.

Приобрести фитнес-браслет Lenovo HX06 Active можно по ориентировочной цене 20 долларов США .



