Фитнес-браслет Lenovo HX06 Active оценён в $20

Фитнес-браслет Lenovo HX06 Active оценён в $20

Компания Lenovo выпустила трекер физической активности HX06 Active, выполненный в виде браслета, предназначенного для ношения на запястье.

Устройство оснащено монохромным дисплеем на основе органических светодиодов (OLED). Размер экрана составляет 0,87 дюйма по диагонали, разрешение — 128 ? 32 точки.

Фитнес-браслет способен собирать информацию о количестве сделанных шагов, пройденном расстоянии и потраченных калориях. Кроме того, анализируется качество и продолжительность сна. Встроенный датчик частоты сердечных сокращений у трекера отсутствует.

Для обмена данными со смартфоном или планшетом служит беспроводная связь Bluetooth 4.2 LE. Говорится о совместимости с аппаратами под управлением операционных систем Android 4.4 и выше, а также iOS 8.0 и выше.

Трекер защищён от влаги по стандарту IP67. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 60 мА·ч. Весит гаджет всего 20 граммов.

Фитнес-браслет Lenovo HX06 Active оценён в

Браслет способен отображать уведомления со смартфона. Предусмотрен вибромотор для подачи сигналов. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке достигает 8 дней.

Приобрести фитнес-браслет Lenovo HX06 Active можно по ориентировочной цене 20 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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