Комплект виртуальной реальности HTC Vive Pro Full Kit оценён в $1700

Комплект виртуальной реальности HTC Vive Pro Full Kit оценён в $1700

Компания HTC анонсировала комплект виртуальной реальности Vive Pro Full Kit, рассчитанный прежде всего на энтузиастов.

Главной составляющей набора является шлем Vive Pro. Он оборудован двумя экранами AMOLED размером 3,5 дюйма по диагонали. Разрешение каждого из дисплеев составляет 1440 ? 1600 пикселей, что даёт суммарное разрешение в 2880 ? 1600 точек. Система обеспечивает угол обзора до 110 градусов, а частота обновления достигает 90 Гц.

В комплект также включены две обновлённые базовые станции SteamVR Base Station 2.0. Они, как утверждается, позволяют сформировать игровую арену размером 10 ? 10 метров.

Наконец, набор содержит два контроллера Vive Controller (2018) в синем цвете, соединительные кабели, а также сетевые адаптеры питания. Весь комплект оценён в 1700 долларов США.

Нужно также отметить, что шлем виртуальной реальности HTC Vive Pro предлагается отдельно по цене приблизительно 800 долларов.

Комплект виртуальной реальности HTC Vive Pro Full Kit оценён в 00

По итогам 2018 года, как прогнозирует IDC, поставки гарнитур виртуальной и дополненной реальности поднимутся примерно на 6 % по сравнению с 2017-м, достигнув 8,9 млн единиц. Причём около 8,1 млн в общем объёме поставок составят именно гаджеты виртуальной реальности. Доля таких устройств окажется на уровне 91,8 %.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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