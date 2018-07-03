Lenovo выпустила недорогой фитнес-браслет HX06 Active

Компания Lenovo анонсировала новый фитнес-браслет HX06 Active, который будет сражаться за покупателя с самим Xiaomi Mi Band 3, вышедшим несколько недель назад. Трекер надевается на запястье и располагает большим экраном OLED на 0,9 дюйма с разрешением 128х32 точки, к тому же он стоит заметно дешевле своего основного конкурента.

HX06 Active

За новый Lenovo HX06 Active просят ровно 20 долларов США при заказе из Китая, и внутри него есть практически все, что имеется у Xiaomi Mi Band 3 – шагомер, счетчик калорий, контролер сна, подсчет преодоленного расстояния, отслеживании активности. Правда, не хватает сенсора сердечного ритма, но и цена ведь вполне соответствующая. Трекер несет в себе батарею на 8 дней автономной работы при емкости 60 мАч, а его корпус имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP67, так что утопить его так просто не получится.

Новый Lenovo HX06 Active отлично работает в паре со смартфонами на iOS и Android современных версий, соединяясь с ними по Bluetooth 4.2 LE. Устройство весит 20 граммов и при помощи вибромотора сообщает о поступивших на смартфон звонках или сообщениях. Стоит браслет 20 долларов США, и его продажи начнутся со дня на день.

Максим Мишенев, MobileDevice


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