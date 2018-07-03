Blasoul Y720 Lite – игровая мышь от Xiaomi

Компания Xiaomi анонсировала новый геймерский аксессуар, на этот раз компьютерный. Он носит название Blasoul Y720 Lite, стоит сравнительно недорого и является проводной мышкой с весьма интересным дизайном.

Blasoul Y720 Lite

По факту, Blasoul Y720 Lite – это упрощенная версия мыши Blasoul Y720, вышедшей в конце 2017 года и адресованной профессиональным киберспортсменам. Новая мышка подойдет обычным геймерам, которые пока не планируют участвовать в чемпионатах или в турнирах, но в обычных битвах не намерены уступать соперникам. Разрешение сенсора Blasoul Y720 Lite составило 7200 точек на дюйм, максимальная скорость равна 150 дюймов в секунду, а ускорение – 30G. Внутри манипулятора установлен собственный процессор с частотой 48 МГц.

Мышь Blasoul Y720 Lite оснащена переключателями Omron с ресурсом 20 миллионов срабатываний, а также кабелем USB с частотой опроса 1000 Гц и позолоченным коннектором. Корпус несимметричный и заточен под правую руку, плюс у него есть прорезиненное покрытие и специальные тефлоновые ножки для лучшего скольжения. Для настройки всех параметров мыши Blasoul Y720 Lite, включая ее подсветку, Xiaomi разработала специальную программу под Windows, но она пока что бесполезна, так как ее интерфейс полностью на китайском. Стоит новинка от Сяоми всего 55 долларов США.

Максим Мишенев, MobileDevice


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