Новый ускоритель ASUS GeForce GTX 1050 Ti OC Edition рассчитан на компактные ПК
Компания ASUS анонсировала графический ускоритель GeForce GTX 1050 Ti OC Edition, подходящий для использования в компьютерах небольшого форм-фактора.
Новинка (модель GTX1050TI-O4G-LP-BRK) имеет низкопрофильное исполнение. Габариты карты составляют 182 ? 70 ? 41 мм. В корпусе изделие займёт два слота расширения.
В основе ускорителя — 14-нанометровый чип Pascal GP107, конфигурация которого включает 768 потоковых процессоров. Базовая частота ядра достигает 1328 МГц, частота в турбо-режиме — 1442 МГц.
Ускоритель несёт на борту 4 Гбайт памяти GDDR5 со 128-битной шиной. Она работает на частоте 7008 МГц. Для вывода изображения предусмотрены интерфейсы DVI, HDMI и DisplayPort.
При изготовлении ускорителя применяется технология Auto-Extreme, которая подразумевает на 100 % автоматизированный процесс производства. Фирменная технология Super Alloy Power II обеспечивает высокую эффективность, надёжность и долговечность.
Система охлаждения включает два вентилятора. Видеокарта совместима с утилитой GPU Tweak II, с помощью которой можно получить полный контроль над графической подсистемой компьютера.
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02.07.2018 12:06