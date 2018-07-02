Новый ускоритель ASUS GeForce GTX 1050 Ti OC Edition рассчитан на компактные ПК

Новый ускоритель ASUS GeForce GTX 1050 Ti OC Edition рассчитан на компактные ПК

Компания ASUS анонсировала графический ускоритель GeForce GTX 1050 Ti OC Edition, подходящий для использования в компьютерах небольшого форм-фактора.

Новинка (модель GTX1050TI-O4G-LP-BRK) имеет низкопрофильное исполнение. Габариты карты составляют 182 ? 70 ? 41 мм. В корпусе изделие займёт два слота расширения.

В основе ускорителя — 14-нанометровый чип Pascal GP107, конфигурация которого включает 768 потоковых процессоров. Базовая частота ядра достигает 1328 МГц, частота в турбо-режиме — 1442 МГц.

Ускоритель несёт на борту 4 Гбайт памяти GDDR5 со 128-битной шиной. Она работает на частоте 7008 МГц. Для вывода изображения предусмотрены интерфейсы DVI, HDMI и DisplayPort.

Новый ускоритель ASUS GeForce GTX 1050 Ti OC Edition рассчитан на компактные ПК

При изготовлении ускорителя применяется технология Auto-Extreme, которая подразумевает на 100 % автоматизированный процесс производства. Фирменная технология Super Alloy Power II обеспечивает высокую эффективность, надёжность и долговечность.

Новый ускоритель ASUS GeForce GTX 1050 Ti OC Edition рассчитан на компактные ПК

Система охлаждения включает два вентилятора. Видеокарта совместима с утилитой GPU Tweak II, с помощью которой можно получить полный контроль над графической подсистемой компьютера.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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