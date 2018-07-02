NVIDIA GTX 1180: характеристики и цена флагманского GPU

Грядущее поколении видеоускорителей NVIDIA ещё не было официально представлено, а инсайдеры уже обнародовали детальные технические характеристики и стоимость флагмана линейки GeForce GTX 1180.

В социальном новостном сайте Reddit были выложены скриншоты с сайта вьетнамского интернет-магазина электроники, на которых отображена страница предварительного заказа видеокарты ASUS ROG STRIX GTX 1180. После публикации скриншотов страница с GeForce GTX 1180 была удалена.

Предполагаемые характеристики GeForce GTX 1180

Согласно скриншотам, видеоускоритель GeForce GTX 1180 будет построен на базе 12-нм чипа GT104 с частотой 1.6 – 1.8 ГГц, состоящего из 3584 ядер CUDA, 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 от Micron с шиной 256 бит и пропускной способностью 14 ГБит/с. Ускоритель позволит выводить изображение на монитор в 4K-разрешении с частотой смены кадров 144 Гц, а также на VR-шлем с частотой 120 Гц.

Дата начала продаж и стоимость GeForce GTX 1180

Исходя из инсайдерской информации, видеокарта GeForce GTX 1180 станет доступна с 28 сентября по рекомендованной стоимости на уровне $1530, что в целых 1,5 раза дороже предыдущего флагманского ускорителя GeForce GTX 1080 Ti.