NVIDIA GTX 1180: характеристики и цена флагманского GPU

Грядущее поколении видеоускорителей NVIDIA ещё не было официально представлено, а инсайдеры уже обнародовали детальные технические характеристики и стоимость флагмана линейки GeForce GTX 1180.

NVIDIA GTX 1180

В социальном новостном сайте Reddit были выложены скриншоты с сайта вьетнамского интернет-магазина электроники, на которых отображена страница предварительного заказа видеокарты ASUS ROG STRIX GTX 1180. После публикации скриншотов страница с GeForce GTX 1180 была удалена.

NVIDIA GTX 1180
NVIDIA GTX 1180

Предполагаемые характеристики GeForce GTX 1180

Согласно скриншотам, видеоускоритель GeForce GTX 1180 будет построен на базе 12-нм чипа GT104 с частотой 1.6 – 1.8 ГГц, состоящего из 3584 ядер CUDA, 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 от Micron с шиной 256 бит и пропускной способностью 14 ГБит/с. Ускоритель позволит выводить изображение на монитор в 4K-разрешении с частотой смены кадров 144 Гц, а также на VR-шлем с частотой 120 Гц.

Дата начала продаж и стоимость GeForce GTX 1180

Исходя из инсайдерской информации, видеокарта GeForce GTX 1180 станет доступна с 28 сентября по рекомендованной стоимости на уровне $1530, что в целых 1,5 раза дороже предыдущего флагманского ускорителя GeForce GTX 1080 Ti.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Видеокарты ASRock Phantom Gaming выйдут в Европе 1 июляВидеокарты ASRock Phantom Gaming выйдут в Европе 1 июля
Новинка от Microsoft претендует на звание самого бесполезного аксессуараНовинка от Microsoft претендует на звание самого бесполезного аксессуара
Core i9-9900K возглавит семейство процессоров Intel LGA1151Core i9-9900K возглавит семейство процессоров Intel LGA1151
Начато производство 7-нм чипов Apple A12 для iPhone 2018 годаНачато производство 7-нм чипов Apple A12 для iPhone 2018 года
In Win 915: ПК-корпус оригинальной формы с подсветкойIn Win 915: ПК-корпус оригинальной формы с подсветкой
Блок рекламы


Похожие новости
Мониторы NVIDIA G-Sync HDR используют логику IntelМониторы NVIDIA G-Sync HDR используют логику Intel
GPU NVIDIA Turing получат поддержку трассировки лучей и HDMI 2.1GPU NVIDIA Turing получат поддержку трассировки лучей и HDMI 2.1
Цена накопителей Toshiba OCZ RC100 NVMe M.2 SSD начинается с 50 евроЦена накопителей Toshiba OCZ RC100 NVMe M.2 SSD начинается с 50 евро
NVIDIA опубликовала требования к G-Sync HDR и утилиту VBIOS для DP 1.3 и 1.4NVIDIA опубликовала требования к G-Sync HDR и утилиту VBIOS для DP 1.3 и 1.4
Глава NVIDIA заверил, что анонс новых игровых ускорителей будет нескороГлава NVIDIA заверил, что анонс новых игровых ускорителей будет нескоро
NVIDIA Jetson Xavier: платформа для создания роботов с ИИNVIDIA Jetson Xavier: платформа для создания роботов с ИИ
Озвучены характеристики неттопа ASUS Chromebox 3 на Chrome OSОзвучены характеристики неттопа ASUS Chromebox 3 на Chrome OS
Ультрабук ASUS ZenBook Pro 15 получил Intel Core i9 и графику NVIDIAУльтрабук ASUS ZenBook Pro 15 получил Intel Core i9 и графику NVIDIA
Опубликованы характеристики беззеркального фотоаппарата Fujifilm X-T100Опубликованы характеристики беззеркального фотоаппарата Fujifilm X-T100
Интегрированная графика Intel выйдет на уровень NVIDIAИнтегрированная графика Intel выйдет на уровень NVIDIA
Последние новости
Подгружаем последние новости