Беспроводные наушники-вкладыши Oppo O-Free оценены в $100

Беспроводные наушники-вкладыши Oppo O-Free оценены в $100

Компания Oppo анонсировала беспроводные наушники O-Free Wireless Bluetooth Headset погружного типа, продажи которых на мировом рынке начнутся в августе.

Новинка состоит из двух модулей-вкладышей — для левого и правого уха. Для обмена данными со смартфоном или другим устройством служит беспроводная связь Bluetooth.

Каждый наушник имеет собственную батарею, заряда которой хватит приблизительно на четыре часа работы. Для подзарядки служит специальный футляр со встроенным аккумулятором: утверждается, что он позволяет восполнить запас энергии наушников три раза.

Новинка даёт возможность вести телефонные разговоры. Кроме того, наушники позволяют управлять процессом воспроизведения музыки — регулировать громкость, приостанавливать/возобновлять проигрывание композиций и переключать треки.

Приобрести наушники O-Free Wireless Bluetooth Headset можно будет по ориентировочной цене 100 долларов США.

Беспроводные наушники-вкладыши Oppo O-Free оценены в 0

Отметим, что Oppo, по оценкам Gartner, в первом квартале текущего года занимала пятое место в списке ведущих поставщиков смартфонов. За три месяца эта компания реализовала 28,2 млн «умных» аппаратов, заняв в результате приблизительно 7,3 % мирового рынка.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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