Карманное устройство Microsoft Surface ожидается в этом году

Сворачиванием Windows 10 Mobile корпорация Microsoft дала недвусмысленно понять, что прекращает свои усилия по отвоеванию доли рынка операционных систем для смартфонов. Ходившие пару лет слухи о подготовке Surface Phone, казалось, тоже сошли на нет. Но, как выясняется, компания свернула не все инициативы в этой области: и, быть может, на рынок всё-таки будет выведен некий гибридный планшет Surface.

Устройство под кодовым именем Andromeda неоднократно появлялось в патентах, сообщениях и коде операционной системы. Согласно попавшему в распоряжение ресурса The Verge письму из внутренней переписки Microsoft , это будет карманное устройство Surface, обладающее двумя складывающимися книжкой экранами.

Как выглядит реальное устройство, до сих пор до конца не ясно. Дизайнер Дэвид Брейер (David Breyer) представил своё видение согласно описанию:

Microsoft описывает проект Andromeda как тайно вынашиваемую внутреннюю разработку, которая создаст новую революционную категорию устройств, размывающую грань между ПК и мобильными решениями и способную изменить программу развития серии Surface. «Это новый карманный формат устройств Surface, который объединяет инновационное оборудование и программную среду для создания действительно персонального и многоцелевого компьютерного окружения», — также говорится в описании.

Выпуская 6 лет назад Surface RT и Surface Pro, компания тоже представляла их как устройства, разработанные для создания новой категории, которая сотрёт разницу между планшетом и ноутбуком. Можно сказать, что Surface Pro реализовал эту задачу, и все — включая, отчасти, и Apple — используют сегодня заложенные в Surface принципы.

Какое дополнительное размытие границ может принести Andromeda? Одной возможности положить складной планшет в карман и использовать экранную створку в качестве клавиатуры с тактильной отдачей кажется недостаточно. Тем более, что разрыв в плоскости экрана будет создавать дискомфорт, даже если он будет минимальным. Быть может, речь всё-таки идёт об интеграции телефонных функций и возможности вывернуть корпус-книжку наизнанку? На это указывают и возвращённые в предварительную сборку Windows 10 Redstone 5 телефонные API.

Известно, что в текущем прототипе Microsoft прорабатывает использование цифрового пера и экспериментирует с процессорами ARM. Намерения выпустить планшет в формате книжки у Microsoft были очень давно: в 2010 году ожидался выход складного устройства Microsoft Courier, отменённый по решению Билла Гейтса (Bill Gates), очевидно, ввиду появления iPad , задавшего новые стандарты качества.

Источники, знакомые с ходом работ над Andromeda, отмечают, что Microsoft может закрыть проект в любое время. Прежде компания уже трудилась над 7-дюймовым планшетом Surface Mini и отменила его за несколько недель до намеченного выхода летом 2014 года. Корпоративный вице-президент группы Microsoft Devices и «отец» Surface Панос Панай (Panos Panay) подтвердил существование Surface Mini, назвав его потрясающим устройством, работа с которым напоминала использование классической записной книжки Moleskine.

Сообщается, что Microsoft надеется выпустить Surface-Andromeda в текущем году, а затем последуют аналогичные устройства от ведущих OEM-партнёров компании. Корпорация активно продвигает работы в этом направлении: на Computex 2018 можно было видеть двухэкранные концепты Project Precog от ASUS, Yoga Book 2 от Lenovo, Tiger Rapids от Intel , которые в конечном счёте смогут использовать программные наработки Microsoft Andromeda. Также сообщается о разработке Samsung гибридного ноутбука Galaxy Book, возможно, схожей конструкции.



