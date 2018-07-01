Facebook проектирует панорамную камеру виртуальной реальности

Facebook проектирует панорамную камеру виртуальной реальности

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) рассекретило новую разработку Facebook в области виртуальной реальности.

Нужно сразу оговориться, что обнародованный патент относится к классу дизайнерских. В нём описывается лишь внешний вид разработки, тогда как технические детали не раскрываются.

Документ носит название «Панорамная камера виртуальной реальности» (Panoramic virtual reality camera). Устройство представляет собой специальный модуль, установленный на штанге с тремя опорами.

По окружности модуля располагаются многочисленные объективы. Кроме того, оптические блоки есть в верхней и нижней частях. Таким образом, камера позволяет записывать панорамные видеоматериалы с круговым охватом.

Facebook проектирует панорамную камеру виртуальной реальности

Теоретически разработка Facebook может применяться для создания контента, рассчитанного на просмотр в шлемах виртуальной реальности. Впрочем, о возможных сроках выхода устройства с описанным дизайном на коммерческий рынок ничего не сообщается.

По оценкам IDC, в первом квартале текущего года поставки шлемов виртуальной и дополненной реальности составили 1,2 млн единиц. По итогам 2018 года в целом, как ожидается, отгрузки таких устройств достигнут 8,9 млн штук.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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