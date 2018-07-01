Клавиатуры Belkin с интерфейсом USB Type-C рассчитаны на устройства с Chrome OS
Компания Belkin анонсировала проводные клавиатуры Wired Tablet Keyboard for Chrome OS и Wired Tablet Keyboard with Stand for Chrome OS, продажи которых начнутся текущим летом.
Новинки рассчитаны на использование с планшетами под управлением операционной системы Chrome OS. В качестве такого устройства упоминается Acer Chromebook Tab 10, о котором можно подробно узнать в нашем материале.
Клавиатуры используют для подключения симметричный порт USB Type-C. Батареи для работы не требуются. Модель Wired Tablet Keyboard with Stand for Chrome OS дополнительно наделена подставкой.
Клавиатуры снабжены отдельными кнопками для регулировки громкости и яркости, перехода в полноэкранный режим и пр. Клавиша Caps Lock служит также для активации функции поиска.
В тыльной части клавиатур предусмотрена специальная ниша, в которую убирается соединительный USB-кабель. Это повышает удобство хранения и транспортировки.
Клавиатуру Wired Tablet Keyboard for Chrome OS можно будет приобрести по ориентировочной цене 40 долларов США. Версия Wired Tablet Keyboard with Stand for Chrome OS обойдётся в 50 долларов.
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Hard
01.07.2018 15:09