Клавиатуры Belkin с интерфейсом USB Type-C рассчитаны на устройства с Chrome OS

Клавиатуры Belkin с интерфейсом USB Type-C рассчитаны на устройства с Chrome OS

Компания Belkin анонсировала проводные клавиатуры Wired Tablet Keyboard for Chrome OS и Wired Tablet Keyboard with Stand for Chrome OS, продажи которых начнутся текущим летом.

Новинки рассчитаны на использование с планшетами под управлением операционной системы Chrome OS. В качестве такого устройства упоминается Acer Chromebook Tab 10, о котором можно подробно узнать в нашем материале.

Клавиатуры используют для подключения симметричный порт USB Type-C. Батареи для работы не требуются. Модель Wired Tablet Keyboard with Stand for Chrome OS дополнительно наделена подставкой.

Клавиатуры Belkin с интерфейсом USB Type-C рассчитаны на устройства с Chrome OS

Клавиатуры снабжены отдельными кнопками для регулировки громкости и яркости, перехода в полноэкранный режим и пр. Клавиша Caps Lock служит также для активации функции поиска.

В тыльной части клавиатур предусмотрена специальная ниша, в которую убирается соединительный USB-кабель. Это повышает удобство хранения и транспортировки.

Клавиатуры Belkin с интерфейсом USB Type-C рассчитаны на устройства с Chrome OS

Клавиатуру Wired Tablet Keyboard for Chrome OS можно будет приобрести по ориентировочной цене 40 долларов США. Версия Wired Tablet Keyboard with Stand for Chrome OS обойдётся в 50 долларов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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