High Current Gamer Extreme — новая серия «золотых» блоков питания Antec

Производитель корпусов ПК Antec время от времени обновляет ассортимент систем охлаждения и блоков питания, чтобы владельцы выпущенных компанией корпусов могли добавить в собственные системы больше узлов под брендом Antec. На этот раз американский вендор решил предложить альтернативу своим дорогим и при этом отнюдь не новым «платиновым» источникам питания номиналом 850–1300 Вт в виде устройств High Current Gamer Extreme (HCG Extreme) мощностью 850 и 1000 Вт.

Дебютанты выполнены в одинаковых корпусах среднего размера (160 ? 150 ? 86 мм), весят 1,6–1,66 кг, характеризуются КПД вплоть до 92 % в сетях 230 В, что подтверждено сертификатом 80 PLUS Gold, предусматривают возможность отсоединения всех без исключения кабелей и сопровождаются внушительной десятилетней гарантией от компании-производителя, а также круглосуточной технической поддержкой. В цветовом оформлении новинок преобладают чёрный и красновато-бежевый.

За довольно плотной решёткой скрывается вентилятор типоразмера 135 мм, основанный на гидродинамическом подшипнике. По заявлению Antec, данный компонент БП будет работать не только долго, но и очень тихо. При малой нагрузке вентилятор либо не вращается, либо работает на малой скорости — по выбору пользователя.

«Начинка» блоков питания прошла проверку на соответствие стандарту ATX12V v2.4. В структуре Antec High Current Gamer Extreme используется топология PhaseWave (резонансный LLC-преобразователь, синхронный выпрямитель), а также высокотемпературные конденсаторы японского производства и система защиты от нештатных условий эксплуатации — повышенного и пониженного напряжения, перегрузки по току, превышения мощности, короткого замыкания, перегрева, резкого увеличения нагрузки и отсутствия таковой.

Работа БП на полной мощности гарантируется при температуре окружающей среды вплоть до 50 °C. По линии +12 В устройство номиналом 850 Вт способно выдавать 70 А/840 Вт, а старшая 1000-Вт модель — 83 А/996 Вт. Максимальная суммарная нагрузка по линиям +3,3 В и +5 В может достигать 100 и 125 Вт соответственно. Сочетание силовых разъёмов на кабелях у новинок похожее:

HCG Extreme 850 Вт: один 24-контактный ATX, два «4 + 4»-контактных EPS12V, шесть «6 + 2»-контактных PCI-E Power, десять SATA Power, шесть 4-контактных Molex, один FDD Power;

HCG Extreme 1000 Вт: один 24-контактный ATX, два «4 + 4»-контактных EPS12V, восемь «6 + 2»-контактных PCI-E Power, двенадцать SATA Power, шесть 4-контактных Molex, один FDD Power.

Рекомендованные розничные цены на модели High Current Gamer Extreme 850 и 1000 Вт для западноевропейского рынка составляют €179 и €209 соответственно.



