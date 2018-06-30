High Current Gamer Extreme — новая серия «золотых» блоков питания Antec

High Current Gamer Extreme — новая серия «золотых» блоков питания Antec

Производитель корпусов ПК Antec время от времени обновляет ассортимент систем охлаждения и блоков питания, чтобы владельцы выпущенных компанией корпусов могли добавить в собственные системы больше узлов под брендом Antec. На этот раз американский вендор решил предложить альтернативу своим дорогим и при этом отнюдь не новым «платиновым» источникам питания номиналом 850–1300 Вт в виде устройств High Current Gamer Extreme (HCG Extreme) мощностью 850 и 1000 Вт.

Дебютанты выполнены в одинаковых корпусах среднего размера (160 ? 150 ? 86 мм), весят 1,6–1,66 кг, характеризуются КПД вплоть до 92 % в сетях 230 В, что подтверждено сертификатом 80 PLUS Gold, предусматривают возможность отсоединения всех без исключения кабелей и сопровождаются внушительной десятилетней гарантией от компании-производителя, а также круглосуточной технической поддержкой. В цветовом оформлении новинок преобладают чёрный и красновато-бежевый.

High Current Gamer Extreme — новая серия «золотых» блоков питания Antec

За довольно плотной решёткой скрывается вентилятор типоразмера 135 мм, основанный на гидродинамическом подшипнике. По заявлению Antec, данный компонент БП будет работать не только долго, но и очень тихо. При малой нагрузке вентилятор либо не вращается, либо работает на малой скорости — по выбору пользователя.

High Current Gamer Extreme — новая серия «золотых» блоков питания Antec

«Начинка» блоков питания прошла проверку на соответствие стандарту ATX12V v2.4. В структуре Antec High Current Gamer Extreme используется топология PhaseWave (резонансный LLC-преобразователь, синхронный выпрямитель), а также высокотемпературные конденсаторы японского производства и система защиты от нештатных условий эксплуатации — повышенного и пониженного напряжения, перегрузки по току, превышения мощности, короткого замыкания, перегрева, резкого увеличения нагрузки и отсутствия таковой.

High Current Gamer Extreme — новая серия «золотых» блоков питания Antec

Работа БП на полной мощности гарантируется при температуре окружающей среды вплоть до 50 °C. По линии +12 В устройство номиналом 850 Вт способно выдавать 70 А/840 Вт, а старшая 1000-Вт модель — 83 А/996 Вт. Максимальная суммарная нагрузка по линиям +3,3 В и +5 В может достигать 100 и 125 Вт соответственно. Сочетание силовых разъёмов на кабелях у новинок похожее:

  • HCG Extreme 850 Вт: один 24-контактный ATX, два «4 + 4»-контактных EPS12V, шесть «6 + 2»-контактных PCI-E Power, десять SATA Power, шесть 4-контактных Molex, один FDD Power;
  • HCG Extreme 1000 Вт: один 24-контактный ATX, два «4 + 4»-контактных EPS12V, восемь «6 + 2»-контактных PCI-E Power, двенадцать SATA Power, шесть 4-контактных Molex, один FDD Power.
High Current Gamer Extreme — новая серия «золотых» блоков питания Antec

Рекомендованные розничные цены на модели High Current Gamer Extreme 850 и 1000 Вт для западноевропейского рынка составляют €179 и €209 соответственно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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