Игровые клавиатуры Razer Huntsman обеспечивают мгновенный отклик

Игровые клавиатуры Razer Huntsman обеспечивают мгновенный отклик

Компания Razer анонсировала клавиатуры Huntsman Elite и Huntsman, разработанные специально для требовательных любителей игр.

Главная особенность новинок — особые оптико-механические переключатели, обеспечивающие мгновенный отклик. В каждом переключателе используется инфракрасный луч, позволяющий точно определять момент нажатия на клавишу.

Игровые клавиатуры Razer Huntsman обеспечивают мгновенный отклик

Утверждается, что оптико-механические переключатели срабатывают на 30 процентов быстрее стандартных механических переключателей. При этом их срок службы достигает 100 млн нажатий, что в два раза больше по сравнению с обычными механическими решениями.

Игровые клавиатуры Razer Huntsman обеспечивают мгновенный отклик

Обе новинки наделены фирменной подсветкой Chroma c поддержкой 16,8 млн цветовых оттенков. Для хранения пользовательских профилей может использоваться как встроенная, так и облачная память.

Игровые клавиатуры Razer Huntsman обеспечивают мгновенный отклик

Частота опроса составляет 1000 Гц. Поддерживается распознавание до десяти одновременно нажатых кнопок. Для подключения к компьютеру служит порт USB.

Игровые клавиатуры Razer Huntsman обеспечивают мгновенный отклик

Модель Huntsman Elite дополнительно наделена упором для рук, отдельными кнопками для управления мультимедийным плеером, многофункциональным колесом и подсветкой на корпусе.

Игровые клавиатуры Razer Huntsman обеспечивают мгновенный отклик

Продажи клавиатур уже начались. Версия Huntsman Elite обойдётся в 200 долларов США, модель Huntsman оценена в 150 долларов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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