Рынок ноутбуков пострадает из-за нехватки новых процессоров Intel

Крупнейшие поставщики компьютеров не смогут выпустить в запланированные сроки новые ноутбуки на базе процессоров Intel следующего поколения. Об этом сообщает ресурс DigiTimes, ссылаясь на информацию, полученную от отраслевых источников.

Компании HP, Dell, Lenovo, Acer и ASUS, по всей видимости, столкнутся со сложностями при выпуске новых лэптопов во второй половине текущего года. Причина заключается в том, что Intel попросту не сможет обеспечить должные поставки своих чипов следующего поколения.

В такой ситуации производителям портативных компьютеров будет сложно стимулировать обновление ноутбуков, имеющихся на руках у пользователей. Поэтому компаниям придётся делать ставку прежде всего на игровой сегмент и устройства бизнес-класса. Но это вряд ли позволит полностью компенсировать снижение спроса в массовом секторе.

Наблюдающаяся ситуация также ударит по поставщикам компонентов для портативных компьютеров.

В целом, полагают аналитики, сложности с организацией производства новых чипов Intel приведут к сокращению объёма рынка ноутбуков по сравнению с результатами 2017 года. Более того, снижение поставок, по всей видимости, будет наблюдаться и в течение первой половины следующего года.



