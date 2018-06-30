Рынок ноутбуков пострадает из-за нехватки новых процессоров Intel

Рынок ноутбуков пострадает из-за нехватки новых процессоров Intel

Крупнейшие поставщики компьютеров не смогут выпустить в запланированные сроки новые ноутбуки на базе процессоров Intel следующего поколения. Об этом сообщает ресурс DigiTimes, ссылаясь на информацию, полученную от отраслевых источников.

Компании HP, Dell, Lenovo, Acer и ASUS, по всей видимости, столкнутся со сложностями при выпуске новых лэптопов во второй половине текущего года. Причина заключается в том, что Intel попросту не сможет обеспечить должные поставки своих чипов следующего поколения.

В такой ситуации производителям портативных компьютеров будет сложно стимулировать обновление ноутбуков, имеющихся на руках у пользователей. Поэтому компаниям придётся делать ставку прежде всего на игровой сегмент и устройства бизнес-класса. Но это вряд ли позволит полностью компенсировать снижение спроса в массовом секторе.

Наблюдающаяся ситуация также ударит по поставщикам компонентов для портативных компьютеров.

Рынок ноутбуков пострадает из-за нехватки новых процессоров Intel

В целом, полагают аналитики, сложности с организацией производства новых чипов Intel приведут к сокращению объёма рынка ноутбуков по сравнению с результатами 2017 года. Более того, снижение поставок, по всей видимости, будет наблюдаться и в течение первой половины следующего года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Видео: AMD выпустила тизер 32-ядерного Ryzen ThreadripperВидео: AMD выпустила тизер 32-ядерного Ryzen Threadripper
Видеокарты ASRock Phantom Gaming выйдут в Европе 1 июляВидеокарты ASRock Phantom Gaming выйдут в Европе 1 июля
AMD ужесточила требования к Freesync 2 и добавила HDR в названиеAMD ужесточила требования к Freesync 2 и добавила HDR в название
Новинка от Microsoft претендует на звание самого бесполезного аксессуараНовинка от Microsoft претендует на звание самого бесполезного аксессуара
Начато производство 7-нм чипов Apple A12 для iPhone 2018 годаНачато производство 7-нм чипов Apple A12 для iPhone 2018 года
Блок рекламы


Похожие новости
Intel готовит мини-компьютеры NUC Bean Canyon на платформе Coffee LakeIntel готовит мини-компьютеры NUC Bean Canyon на платформе Coffee Lake
Core i9-9900K возглавит семейство процессоров Intel LGA1151Core i9-9900K возглавит семейство процессоров Intel LGA1151
Чипсет Snapdragon 1000 будет быстрее мобильных Intel Atom и CeleronЧипсет Snapdragon 1000 будет быстрее мобильных Intel Atom и Celeron
Мониторы NVIDIA G-Sync HDR используют логику IntelМониторы NVIDIA G-Sync HDR используют логику Intel
ACEPC GK1 и GK2: неттопы на платформе Intel Gemini LakeACEPC GK1 и GK2: неттопы на платформе Intel Gemini Lake
Qualcomm выпустила три новых чипа Snapdragon серий 600 и 400Qualcomm выпустила три новых чипа Snapdragon серий 600 и 400
Кулер Thermaltake Riing Silent 12 RGB Sync Edition подходит для чипов AMD и IntelКулер Thermaltake Riing Silent 12 RGB Sync Edition подходит для чипов AMD и Intel
Крошечный неттоп Beelink Gemini X построен на современном Intel PentiumКрошечный неттоп Beelink Gemini X построен на современном Intel Pentium
На рынке игровых ноутбуков наблюдается обострение конкурентной борьбыНа рынке игровых ноутбуков наблюдается обострение конкурентной борьбы
Размер новых 4К-панелей Acer достигает 55 дюймовРазмер новых 4К-панелей Acer достигает 55 дюймов
Последние новости
Подгружаем последние новости