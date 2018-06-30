Core i9-9900K возглавит семейство процессоров Intel LGA1151

Планы компании Intel по выпуску 8-ядерного/16-поточного процессора Core для платформы LGA1151 сегодня ни для кого не являются секретом. Желающих приобрести более мощный CPU, чем нынешние шестиядерные Core i7-8700K и Core i7-8086K, главным образом интересуют два до сих пор не выясненных момента — найдёт ли Intel возможность представить не один, а несколько процессоров с восемью активными x86-ядрами, а также — когда именно ожидать появление нового флагмана LGA1151 в розничной продаже.

Название готовящегося «восьмиядерника» пока не выяснено. Ранее мы предполагали, что Intel назовёт старшую модель как-нибудь вроде «Core i7-8800K», «Core i7-8900K» или «Core i7-9700K». Со своей стороны ресурс WCCFtech настаивает на том, что для особенного процессора в Санта-Кларе выбрали особенное имя — Core i9-9900K. Несомненно, CPU с таким количеством девяток в названии должен продаваться хорошо несмотря на конкуренцию со стороны AMD и почти стопроцентную вероятность нанесения на кристалл термопасты вместо припоя.

Далее источник заверяет нас в намерении Intel представить наряду с Core i9-9900K ещё два процессора попроще — Core i7-9700K и Core i5-9600K. Первый CPU из этой пары, предположительно, будет оперировать шестью ядрами и поддерживать технологию Hyper-Threading, а второй появится в 6-ядерной/6-поточной конфигурации. Те, кто держит в памяти характеристики наиболее популярных процессоров Coffee Lake-S, уже наверняка ассоциировали Core i7-9700K с 6-ядерным/12-поточным Core i7-8700K, а Core i5-9600K — с 6-ядерным/6-поточным Core i5-8600K.

Процессоры Core

9-го поколения* Core i5-9600K Core i7-9700K Core i9-9900K Семейство Coffee Lake-S Техпроцесс, нм «14++» Архитектура Coffee Lake Ядра/потоки 6/6 6/12 8/16 Номин. частота, ГГц ?3,6 ?3,7 ?3,1 Boost-режимы, ГГц ?4,3 ?4,7 н/д L3-кеш, Мбайт 9 12 16 Контроллер DRAM DDR4?2666, 2 канала Линии PCI-E 3.0 16 Встроенная графика Intel UHD Graphics 630 Уровень TDP, Вт 95 ?95 Платформа LGA1151/Intel 300 Series Срок релиза второе полугодие 2018 г. *— большинство данных в таблице носит предварительный характер

Казалось бы, компания Intel собирается с новыми силами плодить одинаковые или почти одинаковые (как те же Core i7-8700K и Core i7-8086K) чипы, но с другой стороны существует вероятность того, что и Core i7-9700K, и Core i5-9600K базируются не на нативно шестиядерных, а на восьмиядерных кристаллах с двумя отключёнными ядрами. Поэтому одновременное существование физически разных CPU с одним и тем же названием нежелательно.

Сроки выхода процессора Core i9-9900K и его собратьев пока остаются в тайне. По одной, более ранней, версии, восьмиядерной модели придётся ждать до четвёртого квартала текущего года, а по другой — она дебютирует в конце лета или в начале осени.



