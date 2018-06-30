Core i9-9900K возглавит семейство процессоров Intel LGA1151
Планы компании Intel по выпуску 8-ядерного/16-поточного процессора Core для платформы LGA1151 сегодня ни для кого не являются секретом. Желающих приобрести более мощный CPU, чем нынешние шестиядерные Core i7-8700K и Core i7-8086K, главным образом интересуют два до сих пор не выясненных момента — найдёт ли Intel возможность представить не один, а несколько процессоров с восемью активными x86-ядрами, а также — когда именно ожидать появление нового флагмана LGA1151 в розничной продаже.
Название готовящегося «восьмиядерника» пока не выяснено. Ранее мы предполагали, что Intel назовёт старшую модель как-нибудь вроде «Core i7-8800K», «Core i7-8900K» или «Core i7-9700K». Со своей стороны ресурс WCCFtech настаивает на том, что для особенного процессора в Санта-Кларе выбрали особенное имя — Core i9-9900K. Несомненно, CPU с таким количеством девяток в названии должен продаваться хорошо несмотря на конкуренцию со стороны AMD и почти стопроцентную вероятность нанесения на кристалл термопасты вместо припоя.
Далее источник заверяет нас в намерении Intel представить наряду с Core i9-9900K ещё два процессора попроще — Core i7-9700K и Core i5-9600K. Первый CPU из этой пары, предположительно, будет оперировать шестью ядрами и поддерживать технологию Hyper-Threading, а второй появится в 6-ядерной/6-поточной конфигурации. Те, кто держит в памяти характеристики наиболее популярных процессоров Coffee Lake-S, уже наверняка ассоциировали Core i7-9700K с 6-ядерным/12-поточным Core i7-8700K, а Core i5-9600K — с 6-ядерным/6-поточным Core i5-8600K.
|Процессоры Core
9-го поколения*
|Core i5-9600K
|Core i7-9700K
|Core i9-9900K
|Семейство
|Coffee Lake-S
|Техпроцесс, нм
|«14++»
|Архитектура
|Coffee Lake
|Ядра/потоки
|6/6
|6/12
|8/16
|Номин. частота, ГГц
|?3,6
|?3,7
|?3,1
|Boost-режимы, ГГц
|?4,3
|?4,7
|н/д
|L3-кеш, Мбайт
|9
|12
|16
|Контроллер DRAM
|DDR4?2666, 2 канала
|Линии PCI-E 3.0
|16
|Встроенная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Уровень TDP, Вт
|95
|?95
|Платформа
|LGA1151/Intel 300 Series
|Срок релиза
|второе полугодие 2018 г.
|*— большинство данных в таблице носит предварительный характер
Казалось бы, компания Intel собирается с новыми силами плодить одинаковые или почти одинаковые (как те же Core i7-8700K и Core i7-8086K) чипы, но с другой стороны существует вероятность того, что и Core i7-9700K, и Core i5-9600K базируются не на нативно шестиядерных, а на восьмиядерных кристаллах с двумя отключёнными ядрами. Поэтому одновременное существование физически разных CPU с одним и тем же названием нежелательно.
Сроки выхода процессора Core i9-9900K и его собратьев пока остаются в тайне. По одной, более ранней, версии, восьмиядерной модели придётся ждать до четвёртого квартала текущего года, а по другой — она дебютирует в конце лета или в начале осени.
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