Гарнитура Sharkoon Rush ER3 представлена в чёрном и белом исполнениях

Гарнитура Sharkoon Rush ER3 представлена в чёрном и белом исполнениях

Компания Sharkoon анонсировала недорогую гарнитуру игрового уровня Rush ER3, рассчитанную на использование с персональными компьютерами.

Наушники накладного типа оснащены 40-миллиметровыми излучателями. Утверждается, что устройство обеспечивает сбалансированный звук. Диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц.

Гарнитура Sharkoon Rush ER3 представлена в чёрном и белом исполнениях

Новинка снабжена всенаправленным микрофоном, который расположен на регулируемой штанге. Изменять уровень громкости, а также включать/отключать микрофон можно при помощи контроллера на соединительном кабеле.

Гарнитура представлена в двух вариантах цветового исполнения: чёрном с оранжевыми элементами и белом с синими акцентами. Весит устройство приблизительно 220 граммов.

Гарнитура Sharkoon Rush ER3 представлена в чёрном и белом исполнениях

Для подключения к компьютеру служат два стандартных 3,5-миллиметровых коннектора. Длина соединительного кабеля составляет 240 см, что обеспечивает полную свободу действий.

Продажи гарнитуры Sharkoon Rush ER3 начнутся в ближайшее время. Цена, как ожидается, составит около 25 долларов США.

Гарнитура Sharkoon Rush ER3 представлена в чёрном и белом исполнениях


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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