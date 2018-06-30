Гарнитура Sharkoon Rush ER3 представлена в чёрном и белом исполнениях
Компания Sharkoon анонсировала недорогую гарнитуру игрового уровня Rush ER3, рассчитанную на использование с персональными компьютерами.
Наушники накладного типа оснащены 40-миллиметровыми излучателями. Утверждается, что устройство обеспечивает сбалансированный звук. Диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц.
Новинка снабжена всенаправленным микрофоном, который расположен на регулируемой штанге. Изменять уровень громкости, а также включать/отключать микрофон можно при помощи контроллера на соединительном кабеле.
Гарнитура представлена в двух вариантах цветового исполнения: чёрном с оранжевыми элементами и белом с синими акцентами. Весит устройство приблизительно 220 граммов.
Для подключения к компьютеру служат два стандартных 3,5-миллиметровых коннектора. Длина соединительного кабеля составляет 240 см, что обеспечивает полную свободу действий.
Продажи гарнитуры Sharkoon Rush ER3 начнутся в ближайшее время. Цена, как ожидается, составит около 25 долларов США.
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