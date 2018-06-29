Планшет Amazon Fire HD 10 Kids Edition с 10,1? экраном стоит $200
Компания Amazon выпустила планшетный компьютер Fire HD 10 Kids Edition, рассчитанный на детей в возрасте от 3 до 12 лет.
Новинка будет поставляться с ярким защитным чехлом розового, синего или жёлтого цвета. На устройство распространяется двухлетняя гарантийная программа Worry-Free: что бы ни случилось с планшетом, Amazon заменит его на новый без дополнительных вопросов.
Разумеется, предусмотрены гибкие средства родительского контроля. Вместе с компьютером предоставляется годовая подписка Amazon FreeTime Unlimited на доступ к обширной библиотеке книг, игр, приложений и видеоматериалов, специально отобранных для детей.
Что касается технических характеристик, то новинка наделена четырёхъядерным процессором с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 2 Гбайт оперативной памяти, флеш-модулем вместимостью 32 Гбайт, слотом microSD, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, камерами с 0,3- и 2-мегапиксельной матрицами, акселерометром и датчиком освещённости.
Сенсорный дисплей имеет размер 10,1 дюйма по диагонали и обладает разрешением 1920 ? 1200 точек. Устройство весит 660 граммов, имея размеры 294 ? 188 ? 26 мм. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов.
Приобрести планшет Amazon Fire HD 10 Kids Edition можно за 200 долларов США.
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Hard
29.06.2018 22:30