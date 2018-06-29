Режим Show Mode превратит планшет Amazon Fire в аналог смарт-динамика Echo Show

Режим Show Mode превратит планшет Amazon Fire в аналог смарт-динамика Echo Show

Со 2 июля для планшетов Amazon Fire HD 8 и Fire HD 10 станет доступно программное обновление, добавляющее новый режим работы под названием Show Mode.

При активации названной функции планшет, по сути, превратится в аналог смарт-динамика Echo Show с голосовым ассистентом Alexa. В частности, после включения Show Mode мини-компьютер начнёт отображать информацию в полноэкранном формате. Кроме того, устройство будет анализировать аудиокартину, пытаясь уловить голосовые команды.

Режим Show Mode превратит планшет Amazon Fire в аналог смарт-динамика Echo Show

Пользователи смогут запрашивать ту или иную информацию, управлять воспроизведением музыки, совершать видеозвонки, просматривать рецепты и пр.

Режим Show Mode превратит планшет Amazon Fire в аналог смарт-динамика Echo Show

Amazon также начинает продажи специальных станций Show Mode Charging Dock. Эти подставки позволяют расположить планшет под удобным углом во время работы в режиме Show Mode. Кроме того, станции обеспечивают подзарядку аккумуляторной батареи мини-компьютера.

Режим Show Mode превратит планшет Amazon Fire в аналог смарт-динамика Echo Show

Для обеспечения более качественного звучания планшет можно подключить к внешней акустической системе посредством беспроводной связи Bluetooth или через проводное соединение.

Режим Show Mode превратит планшет Amazon Fire в аналог смарт-динамика Echo Show

Стоимость Show Mode Charging Dock для планшета Fire HD 8 составляет 40 долларов США, для компьютера Fire HD 10 — 55 долларов. В настоящее время эти аксессуары можно приобрести со скидкой в 5 долларов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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