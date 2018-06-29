Беспроводная гарнитура Mixcder E8 получила систему активного шумоподавления

Американская компания Mixcder анонсировала беспроводную гарнитуру с лаконичным обозначением E8, которую уже можно заказать по ориентировочной цене 80 долларов США .

Наушники накладного типа наделены системой активного шумоподавления. Устройство улавливает нежелательные звуки, после чего в динамиках генерируются ответные волны с той же амплитудой, но в противоположной фазе. В результате происходит подавление шумов.

Для обмена данными с источником сигнала используется беспроводная связь Bluetooth; радиус действия достигает 10 метров. Новинку можно применять для телефонных разговоров.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 18 часов (16 часов при активированном шумоподавлении). При низком заряде батареи можно использовать проводное подключение при помощи кабеля с 3,5-мм коннектором.

Гарнитура оборудована 40-мм излучателями. Заявленный диапазон воспроизводимых частот — от 20 Гц до 20 кГц. Ёмкость аккумулятора равна 400 мА·ч. Весит новинка приблизительно 570 граммов.



