ASUS PB247Q – монитор для профессионалов в области графики

Представлен монитор ASUS PB247Q с нарочито простым дизайном, тонкими рамками экрана и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Модель адресована профессионалам в области фото и видео, но стоит она при этом, по всей видимости, сравнительно недорого.

ASUS PB247Q

Цены у ASUS PB247Q пока нет, но есть все другие спецификации, по которым можно судить о стоимости. Экран монитора базируется на матрице IPS с диагональю 24 дюйма и разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей. Его яркость при времени отклика 5 мс равна 250 кд/м2, а контрастность равна 1000:1 при динамической контрастности 100 000 000:1.

ASUS PB247Q можно применять в многомониторных конфигурациях за счет тонких рамок, а комплектная подставка позволяет настраивать углы наклона и поворота экрана, а также выставлять нужную высоту его расположения. Как и положено, в комплекте есть технологии защиты зрения, плюс добавлена фирменная фишка QuickFit – виртуальная линейка для тех, кто работает с фото. У монитора есть концентратор USB 3.0, вход под наушники, два динамика по 1,5 ватта, а также выходы HDMI 1.4, DP, и miniDP.

Максим Мишенев, MobileDevice


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