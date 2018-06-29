SD-карты смогут вместить 128 Тб данных

В будущем стандартные SD-карты, несмотря на свои размеры, не исчезнут – напротив, перспективы у них очень светлые, и их вместительность будет стремительно расти. Сегодня организация SD Association представила новый стандарт SDUC, и его возможности поражают.



В пресс-релизе сказано, что карты стандарта SDUC могут запросто вместить до 128 терабайтов данных – это просто невероятное количество информации на устройстве размером с 5-рублевую монету. Новый стандарт ориентирован на использование в фотокамерах, видеокамерах и дронах, и в итоге это приведет к развитию систем слежки, поскольку места станет больше, и можно будет делать фото и видео в более высоком разрешении.



SDUC поддерживает технологии, которые применяются в современных твердотельных накопителях – это PCI-E 3.0 и NVMe 3.1, так что мы получим не только емкие накопители, но еще и очень быстрые – скорость чтения информации с них составит почти 1 гигабайт в секунду. При всем этом набор контактов новых карт SDUC не изменится – он будет таким же, как у текущих SD UHS-II. Теперь весь вопрос лишь в стоимости и сроках появления карт нового стандарта в продаже. Первое время, понятное время, обычным потребителям они вряд ли будут по карману.