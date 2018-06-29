SD-карты смогут вместить 128 Тб данных

В будущем стандартные SD-карты, несмотря на свои размеры, не исчезнут – напротив, перспективы у них очень светлые, и их вместительность будет стремительно расти. Сегодня организация SD Association представила новый стандарт SDUC, и его возможности поражают.

В пресс-релизе сказано, что карты стандарта SDUC могут запросто вместить до 128 терабайтов данных – это просто невероятное количество информации на устройстве размером с 5-рублевую монету. Новый стандарт ориентирован на использование в фотокамерах, видеокамерах и дронах, и в итоге это приведет к развитию систем слежки, поскольку места станет больше, и можно будет делать фото и видео в более высоком разрешении.

SDUC поддерживает технологии, которые применяются в современных твердотельных накопителях – это PCI-E 3.0 и NVMe 3.1, так что мы получим не только емкие накопители, но еще и очень быстрые – скорость чтения информации с них составит почти 1 гигабайт в секунду. При всем этом набор контактов новых карт SDUC не изменится – он будет таким же, как у текущих SD UHS-II. Теперь весь вопрос лишь в стоимости и сроках появления карт нового стандарта в продаже. Первое время, понятное время, обычным потребителям они вряд ли будут по карману.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Видео: AMD выпустила тизер 32-ядерного Ryzen ThreadripperВидео: AMD выпустила тизер 32-ядерного Ryzen Threadripper
Крошечный неттоп Beelink Gemini X построен на современном Intel PentiumКрошечный неттоп Beelink Gemini X построен на современном Intel Pentium
AMD ужесточила требования к Freesync 2 и добавила HDR в названиеAMD ужесточила требования к Freesync 2 и добавила HDR в название
Видеокарты ASRock Phantom Gaming выйдут в Европе 1 июляВидеокарты ASRock Phantom Gaming выйдут в Европе 1 июля
Новинка от Microsoft претендует на звание самого бесполезного аксессуараНовинка от Microsoft претендует на звание самого бесполезного аксессуара
Блок рекламы


Похожие новости
SSD-накопитель NGD Systems вмещает 16 Гб данныхSSD-накопитель NGD Systems вмещает 16 Гб данных
Винчестер Toshiba MG07ACA вмещает 14 Тб данныхВинчестер Toshiba MG07ACA вмещает 14 Тб данных
SSD Apacer Z280 продемонстрировал высокую скорость передачи данныхSSD Apacer Z280 продемонстрировал высокую скорость передачи данных
В новые SSD Colorful Plus Series вмещается до 640 Гб данныхВ новые SSD Colorful Plus Series вмещается до 640 Гб данных
Недорогие SSD Crucail BX300 вмещают до 480 Гб данныхНедорогие SSD Crucail BX300 вмещают до 480 Гб данных
В накопитель WD My Book Duo поместится 20 терабайтов данныхВ накопитель WD My Book Duo поместится 20 терабайтов данных
Внешние SSD Samsung T5 вмещают до 2 терабайтов данныхВнешние SSD Samsung T5 вмещают до 2 терабайтов данных
Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 вмещает 5 Тб данныхВнешний HDD Silicon Power Diamond D30 вмещает 5 Тб данных
SSD-драйв Memblaze Pblaze5 вмещает 11 Тб данныхSSD-драйв Memblaze Pblaze5 вмещает 11 Тб данных
Винчестер Seagate IronWolf Pro рассчитан на 10 Тб данныхВинчестер Seagate IronWolf Pro рассчитан на 10 Тб данных
Последние новости
Подгружаем последние новости