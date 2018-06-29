EVGA предлагает две модели GeForce GTX 1050 с объёмом памяти 3 Гбайт

EVGA предлагает две модели GeForce GTX 1050 с объёмом памяти 3 Гбайт

EVGA присоединилась к числу производителей видеокарт GeForce GTX 1050 в новой конфигурации с графическим процессором NVIDIA GP107-350 и 3 Гбайт буферной памяти GDDR5. Подобно конкурентам ASUS и Gigabyte, американская компания решила ограничиться при проектировании своих карт GeForce GTX 1050 3GB — SC Gaming и Gaming — относительно простой системой охлаждения. Кроме того, стоит отметить, что у обоих адаптеров отсутствует 6-контактный разъём дополнительного питания PCI-E Power, хотя место на текстолите для него предусмотрено. Эти меры призваны снизить себестоимость новинок и тем самым сделать их конкурентоспособными на фоне предшественников GeForce GTX 1050 2GB и GeForce GTX 1050 Ti 4GB.

Ускорители характеризуются идентичным дизайном печатных плат и систем охлаждения. Различие, по сути, одно, и заключается оно в частоте графического процессора по умолчанию: младшая модель Gaming тактуется на 1392–1518 МГц, а старшая SC Gaming — на 1455–1569 МГц. Учитывая то, что узким местом GeForce GTX 1050 3GB является пропускная способность подсистемы памяти (84,1 Гбайт/с), а также возможность разгона GPU пользователем, даже небольшая переплата за версию Superclocked ($169,99 против $159,99) выглядит необоснованной.

EVGA предлагает две модели GeForce GTX 1050 с объёмом памяти 3 Гбайт

Предустановленный двухслотовый кулер ACX 2.0 состоит из алюминиевого радиатора веерного типа, осевого вентилятора и декоративного кожуха. По последнему, а также «дышащей» заглушке для корпуса, можно безошибочно определить почерк дизайнеров EVGA даже не глядя на логотип компании. Заметим, что на фотографиях (маркетинговых эскизах) новых видеокарт изображён интерфейсный разъём PCI Express x16@x8. Набор разъёмов для вывода изображения включает единичные DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и Dual-Link DVI-D.

EVGA предлагает две модели GeForce GTX 1050 с объёмом памяти 3 Гбайт

EVGA предлагает две модели GeForce GTX 1050 с объёмом памяти 3 Гбайт

Длина и ширина обоих видеоадаптеров составляют 145 и 111 мм соответственно. Таким образом, они подойдут для большинства корпусов, в том числе «игровых» моделей форм-фактора Mini-ITX кубической формы. Согласно EVGA, система питания ускорителей построена по схеме «3 + 1».

EVGA предлагает две модели GeForce GTX 1050 с объёмом памяти 3 Гбайт

В числе прикладных характеристик видеокарт EVGA GeForce GTX 1050 Gaming и SC Gaming стоит упомянуть о наличии у них 768 потоковых процессоров, 48 текстурных блоков (TMU), 24 блоков рендеринга (ROP) и 96-битной шины памяти. Частота микросхем GDDR5 равна 1752 (7008) МГц, что соответствует рекомендации NVIDIA. Продажи новинок начнутся в скором времени, их цены приведены выше.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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