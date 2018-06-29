До конца года цены на флеш-память для SSD готовы свалиться в крутое пике

До конца года цены на флеш-память для SSD готовы свалиться в крутое пике

Аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce доложили о ещё одном компетентном наблюдении. В течение второй половины 2018 года, уверены в DRAMeXchange, контрактные цены на микросхемы памяти типа NAND обещают стабилизироваться и даже начать снижаться. Иными словами, импульс для роста цен, обычно возникающий в период завершения сезона отпусков, в этом году будет слабым и не повлечёт за собой увеличение спроса и роста цен на энергонезависимую память.

В первой половине 2018 года контрактные цены на NAND-флеш снижались два квартала подряд, следуя как за сезонным снижением спроса на устройства, так и за наращиванием производства 64/72-слойных микросхем 3D NAND. В этот период поставщики памяти стремились предложить конкурентную цену на продукцию, чтобы поощрить производителей устройств увеличивать объём бортовой памяти в изделиях (смартфонах, планшетах и в ноутбуках). Расчёт был на то, что с началом сезона «назад в школу» спрос по инерции возрастёт. Также производители притормозили с планами расширить производство 3D NAND, чтобы предотвратить снижение оптовых цен на память на фоне угрозы возможного перепроизводства. В общем, делали всё от них зависящее, чтобы цены на NAND возобновили свой рост.

До конца года цены на флеш-память для SSD готовы свалиться в крутое пике

Пока специалисты DRAMeXchange оценивают планы производителей остановить падение цен на NAND как провалившиеся. В третьем квартале последовательный (квартальный) рост продаж смартфонов ожидается на уровне 0–1 %, планшетов — 0–1 %, и ноутбуков — 9–10 %. Для успешных контрактных поставок чипов NAND-флеш в таких условиях оптовые цены на микросхемы памяти снова придётся снижать. И если в четвёртом квартале снова не выстрелит новый iPhone, оптовые цены на NAND продолжат снижаться уже до самого конца текущего года.

До конца года цены на флеш-память для SSD готовы свалиться в крутое пике

96-слойная 3D NAND может быть составлена из двух 48-слойных кристаллов 3D NAND, что усложняет её производство

Что делать производителям NAND в таких условиях? Во-первых, ни в коем случае не расширять производство. Во-вторых, начать перевод части линий для выпуска 64/72-слойной 3D NAND под будущее производство 96-слойной 3D NAND, что на какое-то время равнозначно сворачиванию производства. На какое-то время это может помочь привести спрос и предложение в состояние баланса, но долго такое равновесие не просуществует, и цены на NAND снова начнут снижаться.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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