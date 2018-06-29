Xiaomi Mi Smart Mouse Pad: коврик для мыши с функцией беспроводной зарядки

Xiaomi Mi Smart Mouse Pad: коврик для мыши с функцией беспроводной зарядки

Китайская компания Xiaomi выпустила весьма любопытный аксессуар — «умный» коврик для мыши под названием Mi Smart Mouse Pad.

Главная особенность новинки — поддержка технологии беспроводной подзарядки Qi, которая базируется на методе магнитной индукции. Коврик способен подзаряжать совместимую мышь, смартфон или другое устройство.

Xiaomi Mi Smart Mouse Pad: коврик для мыши с функцией беспроводной зарядки

Встроенный контроллер позволяет автоматически останавливать передачу энергии после того, как расположенный на коврике гаджет полностью зарядится. Утверждается, что эффективность подзарядки составляет 75 %.

Xiaomi Mi Smart Mouse Pad: коврик для мыши с функцией беспроводной зарядки

В правом верхнем углу Mi Smart Mouse Pad имеется поворотная шайба, вращая которую можно изменять цвет встроенной подсветки (поддерживаются 16,8 млн цветовых оттенков).

Xiaomi Mi Smart Mouse Pad: коврик для мыши с функцией беспроводной зарядки

Кроме того, коврик может быть подключён к персональному компьютеру посредством беспроводной связи Bluetooth. В этом случае шайба превращается в регулятор громкости.

Xiaomi Mi Smart Mouse Pad: коврик для мыши с функцией беспроводной зарядки

Новинка имеет размеры 420 ? 260 мм. Специальное покрытие обеспечивает точное позиционирование курсора мыши и комфорт управления.

Приобрести Mi Smart Mouse Pad можно по ориентировочной цене 40 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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