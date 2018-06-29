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Xiaomi Mi Smart Mouse Pad: коврик для мыши с функцией беспроводной зарядки Китайская компания Xiaomi выпустила весьма любопытный аксессуар — «умный» коврик для мыши под названием Mi Smart Mouse Pad. Главная особенность новинки — поддержка технологии беспроводной подзарядки Qi, которая базируется на методе магнитной индукции. Коврик способен подзаряжать совместимую мышь, смартфон или другое устройство. Встроенный контроллер позволяет автоматически останавливать передачу энергии после того, как расположенный на коврике гаджет полностью зарядится. Утверждается, что эффективность подзарядки составляет 75 %. В правом верхнем углу Mi Smart Mouse Pad имеется поворотная шайба, вращая которую можно изменять цвет встроенной подсветки (поддерживаются 16,8 млн цветовых оттенков). Кроме того, коврик может быть подключён к персональному компьютеру посредством беспроводной связи Bluetooth. В этом случае шайба превращается в регулятор громкости. Новинка имеет размеры 420 ? 260 мм. Специальное покрытие обеспечивает точное позиционирование курсора мыши и комфорт управления. Приобрести Mi Smart Mouse Pad можно по ориентировочной цене 40 долларов США .

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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