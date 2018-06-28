Представлен новый стандарт карт памяти SD Express с максимальной скоростью 985 МБ/с и объёмом до 128 ТБ

Некоммерческая организация SD Card Association представила новый стандарт карточек памяти под названием SD Express, который поддерживает скоростные интерфейсы PCIe и NVMe.

Скорость передачи

Интерфейс PCIe 3.0 обеспечивает максимальную скорость передачи на уровне 985 МБ/с, а NVMe 1.3, используемый в SSD-дисках, расширит доступ к памяти, что позволит использовать SD-карточки в новых сферах.

Президент SD Association Хироюки Сакамото заявил:

SD Express предлагает совершенно новый уровень карты памяти с более быстрыми протоколами, превращающими её в съёмный SSD. Спецификация SD 7.0 обеспечивает революционные инновации, которые позволяют предвидеть потребности будущих устройств, контента и приложений.

Перспективы SD Express

SD Express позволяет копировать крупные файлы, записывать и воспроизводить видео в 8K-разрешении, а также производить серийную съёмку в RAW-формате. Новый стандарт будет использоваться в карточках SDUC, SDXC, а также SDHC с максимальным объёмом 128 ТБ.

SD Express имеет обратную совместимость со всеми современными карточками памяти. SD Card Association представила специальные метки для маркировки карточек SD Express и SDUC.

Сроки появления карточек с SD Express

К сожалению точные сроки выхода первых карт памяти с поддержкой SD Express объявлены не были, но это состоится уже в ближайшие годы.