Бесшумный неттоп Quiet PC Sentinel Ryzen работает на процессоре AMD

Анонсирован новый неттоп Quiet PC Sentinel Ryzen, построенный на процессоре производства компании AMD. Внутри нет ни одного вентилятора, что позволяет ему работать полностью бесшумно, однако при этом он почти не греется за счет корпуса из металла, который помогает отводить тепло.



В Quiet PC Sentinel Ryzen возможна установка процессора Ryzen 3 2200G, Ryzen 3 2200GE, Ryzen 5 2400G или Ryzen 5 2400GE, оперативной памяти DDR4 от 8 до 32 Гб и жесткого диска или SSD до 4 терабайтов в формате 2,5 дюйма. Помимо этого, есть отдельный слот М.2 под еще один SSD до 2 Тб. Размеры неттопа составляют 110х250х240 миллиметров, и он может быть окрашен в черный или серебристый цвет, а в качестве опции к нему предлагается оптический привод.



Цены у Quiet PC Sentinel Ryzen пока нет. но есть четыре порта USB 3.0, два порта USB 3.1, выход HDMI, сетевая карта, вход под наушники и комплект модулей связи, среди которых Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac. Неттоп поставляется с предустановленной ОС Windows 10, однако производитель предусматривает комплектацию без программного обеспечения. Старт продаж Quiet PC Sentinel Ryzen запланирован на лето текущего года.