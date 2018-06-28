Игровой монитор ASUS VP248QG имеет время отклика в 1 мс

Игровой монитор ASUS VP248QG имеет время отклика в 1 мс

Компания ASUS подготовила к выпуску монитор VP248QG для игровых систем, оснащённый 24-дюймовым дисплеем на матрице TN.

Панель имеет разрешение 1920 ? 1080 пикселей — формат Full HD. Время отклика составляет 1 мс, частота обновления — 75 Гц. Реализована технология Adaptive-Sync/FreeSync, повышающая плавность игрового процесса.

Монитор обладает яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 170 и 160 градусов соответственно. На защите зрительного аппарата пользователя стоят системы Low Blue Light (уменьшает интенсивность излучаемого синего света) и Flicker Free (избавляет от мерцания).

В мониторе реализованы функции GamePlus, предназначенные для любителей компьютерных игр. Это, в частности, отображение перекрестия прицела, таймер (поможет оценивать прошедшее время в стратегиях реального времени) и счётчика кадров.

Игровой монитор ASUS VP248QG имеет время отклика в 1 мс

Кроме того, упомянута функция выравнивания картинки. При её активации у краёв экрана появятся линии, с помощью которых можно будет легко настроить вывод изображения в мультимониторной конфигурации.

Панель оборудована 1,5-ваттными стереофоническими динамиками, интерфейсами HDMI, D-Sub и DisplayPort, 3,5-миллиметровым аудиогнездом. Подставка позволяет регулировать угол наклона дисплея.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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