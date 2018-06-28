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Staedtler Noris Digital: стилус-карандаш для взаимодействия с хромбуками Немецкая компания Staedtler представила оригинальную новинку — стилус Noris Digital, предназначенный для использования с портативными компьютерами на базе Chrome OS, оснащёнными сенсорным дисплеем. Перо стилизовано под обычный грифельный карандаш. Покупатели смогут выбирать между несколькими вариантами цветового исполнения — бело-красным, бело-жёлтым, бело-синим и бело-зелёным. Перо полагается на технологию электромагнитного резонанса (EMR) от компании Wacom. Благодаря этому стилусу не требуются элементы питания. Пользователи смогут регулировать толщину линий при рисовании путём изменения силы нажатия. Разработчик заявляет, что Noris Digital создаёт ощущения использования обычного карандаша. Новинка, цена которой не называется, совместима с большим количеством хромбуков. В их число входят следующие модели: Acer Chromebook Tab 10;

Acer Chromebook Spin 11 (R751T);

Acer Chromebook Spin 11 (CP311);

Acer Chromebook Spin 13 (CP713-1WN);

Asus Chromebook Flip C213;

CTL Chromebook NL7TW-360;

Dell Chromebook 11 2-in-1 (5190);

HP Chromebook x360 11 G1 EE;

Lenovo 500e Chromebook;

Samsung Chromebook Plus;

Samsung Chromebook Pro.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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