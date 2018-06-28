Staedtler Noris Digital: стилус-карандаш для взаимодействия с хромбуками

Staedtler Noris Digital: стилус-карандаш для взаимодействия с хромбуками

Немецкая компания Staedtler представила оригинальную новинку — стилус Noris Digital, предназначенный для использования с портативными компьютерами на базе Chrome OS, оснащёнными сенсорным дисплеем.

Перо стилизовано под обычный грифельный карандаш. Покупатели смогут выбирать между несколькими вариантами цветового исполнения — бело-красным, бело-жёлтым, бело-синим и бело-зелёным.

Перо полагается на технологию электромагнитного резонанса (EMR) от компании Wacom. Благодаря этому стилусу не требуются элементы питания.

Staedtler Noris Digital: стилус-карандаш для взаимодействия с хромбуками

Пользователи смогут регулировать толщину линий при рисовании путём изменения силы нажатия. Разработчик заявляет, что Noris Digital создаёт ощущения использования обычного карандаша.

Staedtler Noris Digital: стилус-карандаш для взаимодействия с хромбуками

Новинка, цена которой не называется, совместима с большим количеством хромбуков. В их число входят следующие модели:

  • Acer Chromebook Tab 10;
  • Acer Chromebook Spin 11 (R751T);
  • Acer Chromebook Spin 11 (CP311);
  • Acer Chromebook Spin 13 (CP713-1WN);
  • Asus Chromebook Flip C213;
  • CTL Chromebook NL7TW-360;
  • Dell Chromebook 11 2-in-1 (5190);
  • HP Chromebook x360 11 G1 EE;
  • Lenovo 500e Chromebook;
  • Samsung Chromebook Plus;
  • Samsung Chromebook Pro.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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