Ноутбуки Dell Latitude 3190 ориентированы на образовательную сферу

Компания Dell, по сообщениям сетевых источников, подготовила к выпуску портативные компьютеры серии Latitude 3190, рассчитанные прежде всего на учащихся.

В семейство вошёл традиционный ноутбук, оснащённый дисплеем размером 11,6 дюйма по диагонали. Разрешение не уточняется, но, вероятнее всего, оно составляет 1366 ? 768 пикселей. Крышку можно раскрыть на 180 градусов, что будет удобно в том случае, если на экран нужно смотреть сверху сразу нескольким пользователям — скажем, группе учеников во время выполнения практических заданий.

В серии Latitude 3190 также представлен трансформер, оборудованный 11,6-дюймовой сенсорной панелью. У этого компьютера крышка вращается на 360 градусов.

Увы, полностью технические характеристики новинок не раскрываются. Отмечается лишь, что традиционный ноутбук способен функционировать на одной подзарядке аккумуляторной батареи до 15 часов. У трансформируемого лэптопа этот показатель ниже — до 12 часов.

Компьютеры оборудованы разъёмом HDMI и как минимум двумя портами USB Type-A. Разумеется, присутствует адаптер беспроводной связи Wi-Fi. В качестве программной платформы применяется операционная система Windows 10 Pro.

Продажи начнутся 2 августа. Цена традиционного ноутбука Latitude 3190 составит от 240 долларов США , а трансформер обойдётся минимум в 300 долларов.



