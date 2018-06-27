Qualcomm представила бюджетные процессоры Snapdragon 632, 439 и 429

Сегодня компания Qualcomm анонсировала три новых мобильных процессора. Новинки позиционируются как чипы низкого и среднего ценового сегмента. Три новых процессора принесут с собой увеличение производительности, снижение энергопотребления и поддержку ИИ.

Qualcomm Snapdragon 632

Snapdragon 632 изготовлен с применением технологии FinFET и включает восемь ядер Kryo 250 с частотой 1.8 ГГц и графический ускоритель Adreno 506. По сравнению с Snapdragon 626, в новом чипе производительность увеличилась на 40%. Snapdragon 632 поддерживает дисплеи с разрешением до Full HD+ и соотношением сторон 18:9, двойные камеры с модулями до 13 Мп.

Qualcomm Snapdragon 439 и 429

Snapdragon 439 и 429 позиционируются как чипы низкого ценового сегмента. Оба SoC также изготовлены по технологии FinFET и поддерживают функцию ИИ. По сравнению с Snapdragon 430 и Snapdragon 425, производительность и энергофективность новых чипов увеличилась на 25%.

Snapdragon 439 включает в себя четыре ядра ARM Cortex-A53 с частотой 1.95 ГГц и четыре ядра с частотой 1.45 ГГц, а также графику Adreno 505. Мобильный процессор поддерживает дисплеи с разрешением Full HD+, 21-мегапиксельные камеры или двойные с модулями по 8 Мп каждый.

Snapdragon 429 обладает четырьмя ядрами Cortex-A53 с частотой 1.95 ГГц и графическим ускорителем Adreno 504. Новинка поддерживает экраны с разрешением HD+ и 16-мегапиксельные камеры или дойные с модулями 8+8 Мп.

Когда ожидать?