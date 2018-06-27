Чипсет Snapdragon 1000 будет быстрее мобильных Intel Atom и Celeron

В интернете не перестают публиковать слухи о высокопроизводительном чипсете Qualcomm Snapdragon 1000. Изначально считалось, что данная система на чип ориентирована на сегмент ноутбуков Always Connected PC под управлением Windows 10, однако согласно последней информации данная SoC будет использоваться в VR- и AR-устройствах и даже в полноценных компьютерах.

Qualcomm Snapdragon 1000

Архитектура Snapdragon 1000

Согласно слухам, Snapdragon 1000 будет состоять из новых производительных ядер Cortex-A76 и энергоэффективных Cortex-A55. Стоит заметить, что начало использования Cortex-A76 в мобильных чипах намечено только на 2019 год. Сейчас интернет-ресурс Winfuture опубликовал информацию о тестовой платформе на базе Snapdragon 1000 и Project Poipu, объем ОЗУ стандарта LPDDR4X составляет 16 ГБ, ПЗУ представлено двумя накопителями UFS 2.1 по 128 ГБ каждый, также предусмотрен интерфейс Gigabit WLAN.

TDP

TDP Snapdragon 1000 составляет 12 Вт, что приблизительно аналогично показателям четырехъядерных мобильных чипов Intel архитектуры Kaby Lake Refresh. В то же время чипсет Qaulcomm будет мощнее процессоров Intel Atom и Celeron.

Габариты чипсета

Габариты Snapdragon 1000 равны 20?15 мм (против 12,4?12,4 мм у флагманских Snapdragon 850 и 845). Таким образом, новый чипсет станет самым крупным у производителя. В то же время Snapdragon 1000 будет меньше современных 15-Вт процессоров Intel линейки U с размерами 45?24 мм.

Snapdragon 855

Слот для подключения

Интересной особеностью прототипов Snapdragon 1000 являетмя то, что они не являются интегрируемыми, а предназначены для установки в сокет (специальный слот на материнской плате). Отсутствие распайки на плате позволит производить легкую замену процессора. Однако стоит заметить, что финальная версия чипсета будет встраиваемой.

Пока по-прежнему нет никаких данных о том, когда могла бы состоится премьера Snapdragon 1000 и когда ждать первые устройства на основе этой платформы. Ранее были слухи, что первый ноутбук на базе Snapdragon 1000 может выпустить ASUS, якобы производитель работает над устройством с кодовым названием Primus с прошлого года и планирует завершить разработку к осени этого года.

Также проскакивала информация о том, что Microsoft намерена использовать Snapdragon 1000 для своего планшета со сгибающимся экраном Andromeda, о котором мы впервые узнали осенью прошлого года. Но опять-таки нет никакой информации касательно того, когда эти устройства могут выйти.


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