Мониторы NVIDIA G-Sync HDR используют логику Intel

Мониторы NVIDIA G-Sync HDR используют логику Intel

Дисплеи с поддержкой NVIDIA G-Sync HDR отличаются отличными возможностями. Как ASUS PG27UQ, так и Acer Predator X27 предлагают комбинацию разрешения 4K, более плавную игру без разрывов кадров, поддержку широкого динамического диапазона DisplayHDR 1000, панель QLED и качественную 384-зонную подсветку экрана. Пожалуй, на рынке сейчас вряд ли можно найти более совершенные игровые мониторы для ПК.

Ресурс PC Perspective заполучил ASUS PG27UQ и решил выяснить, что стоит за поддержкой NVIDIA G-Sync HDR с аппаратной точки зрения. И ждало довольно любопытное открытие — новый модуль G-Sync HDR от NVIDIA представляет собой произведённую Intel FPGA (программируемая вентильная матрица) — процессор, логику которого можно задать под определённые нужды. Если говорить точнее, в модуле G-Sync HDR от NVIDIA используется Intel Altera Arria 10 GX 480. Другими словами, на монитор можно наклеить логотип Intel Inside, и это будет технически верно.

В принципе, неважно, какой именно чип используется, однако к недостаткам FPGA по сравнению с ASIC (специализированная интегральная схема) относится стоимость, поскольку программируемость модуля достигается за счёт дороговизны кристалла. Судя по цене чипов Altera Arria 10 GX 480 от Intel у онлайн-продавцов, ясно, что FPGA активно участвует в формировании ценника дисплеев, добавляя, по оценкам журналистов, $500 к их себестоимости.

Мониторы NVIDIA G-Sync HDR используют логику Intel

Также было обнаружено, что модуль использует 3 Гбайт оперативной памяти Micron DDR4 с частотой 2400 МГц, — существенное обновление по сравнению с оригинальным блоком NVIDIA G-Sync, который был наделён 768 Мбайт более медленной памяти DRAM. Если верна оценка в $500 прибавки к стоимости за счёт интеграции Altera Arria 10 GX 480, то в будущем подобные мониторы могут стать существенно дешевле — первые дисплеи G-Sync HDR продаются за $2000, что, как видно, не так сильно связано с высоким разрешением и поддержкой HDR, как может показаться.

Мониторы NVIDIA G-Sync HDR используют логику Intel


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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