Dell Precision 5720 — рабочая станция «всё в одном» для профессионалов

Рабочая станция Dell Precision 5720, недавно поступившая в продажу на роSSийском рынке, является одним из самых мощных в мире компьютерных устройств в форм-факторе All-in-One (всё в одном).

Dell Precision 5720 обладает флагманскими характеристиками, обеспечивающими потребности профессиональных пользователей.

Компьютер Dell Precision 5720 (All-in-One) в корпусе из шлифованного алюминия, обработанного на станке с ЧПУ, оснащён крупным 27-дюймовым дисплеем с разрешением 4K Ultra HD с опциональной поддержкой сенсорного ввода. Компьютер поддерживает до трёх дополнительных дисплеев с разрешением 4K Ultra HD при частоте 60 Гц, позволяя эффективно работать одновременно с несколькими программами.

Дисплей компьютера отличается 100-процентным использованием цветового пространства Adobe RGB. А входящее в комплект ПО Dell PremierColor позволяет автоматически преобразовывать содержимое, еще не представленное в формате Adobe RGB для экранных цветов, для большей точности и реалистичности.

По выбору пользователя в компьютере может быть установлен процессор семейства Intel Xeon E3-1200 v6, Intel Core i7 и i5 7-го поколения или чип семейства Intel Xeon E3-1200 v5, Intel Core i7 и i5 6-го поколения с поддержкой технологии Intel Turbo Boost, а также vPro (опционально).

Что касается графической системы, то конфигурация устройства может включать видеоплату AMD Radeon Pro WX 7100 с выделенной памятью GDDR5 объёмом 8 Гбайт или AMD Radeon Pro WX 4150 (GDDR5 4 Гбайт). Новейший графический адаптер AMD Radeon Pro был разработан специально для сложных графических задач, таких как трёхмерная визуализация, а сертификация независимыми поставщиками ПО обеспечивает возможность работы с профессиональными приложениями.

Наверное, излишне говорить, что с такими характеристиками Precision 5720 обеспечит максимальную производительность и непрерывность процессов даже при использовании самых ресурсоёмких профессиональных приложений. К тому же компьютер можно оптимизировать для повышенных рабочих нагрузок, например просмотра и создания проектов виртуальной реальности.

В Precision 5720 имеется 4 разъёма DIMM, позволяя установить до 64 Гбайт оперативной памяти, DDR4, работающей на частоте 2400 МГц (с ЕСС или без). Для хранения данных можно выбрать конфигурацию с жёстким диском ёмкостью до 2 Тбайт или твердотельным накопителем объёмом до 1 Тбайт.

Dell Precision 5720 предоставляет множество возможностей подключения, имея пять портов USB 3.0 (один с поддержкой технологии PowerShare), слот для SD-карт, 3,5-мм аудиоразъём, разъём для SIM-карты, DisplayPort 1.2, HDMI, два порта Thunderbolt 3 (поддержка Type-C, DisplayPort, USB 3.1, PS), разъём Gigabit Ethernet (RJ-45).

Обращает на себя внимание продуманный компактный дизайн устройства с простым доступом к компонентам системы, что позволит в дальнейшем быстро и легко производить её модификацию. Шарнирная подставка делает работу с экраном ещё более удобной.

Precision 5720 оснащён мощной аудиосистемой для воспроизведения звука студийного качества, со встроенной звуковой панелью из десяти динамиков и цифровых динамических усилителей мощностью 50 Вт на канал.

Компьютер получил лучшие в своем классе решения безопасности для оконечных устройств, в том числе комплексное шифрование, расширенную аутентификацию и передовые функции защиты от вредоносного ПО . Модули памяти с поддержкой ECC (возможность обнаруживать и исправлять ошибки) устраняют повреждения данных и позволяют защититься от возможных сбоев системы. В качестве операционной системы Dell рекомендует использовать Windows 10 Pro. Также возможна установка Ubuntu, NeoKylin и Red Hat Enterprise Linux 7.3.

Вес версии Dell Precision 5720 с сенсорным экраном составляет 16,9 кг, размеры — 435 ? 625 ? 80,2 мм. Версия устройства без поддержки сенсорного ввода весит 11,3 кг, размеры — 430 ? 613 ? 77,5 мм.



