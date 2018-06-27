Квинтет мониторов Dell с диагональю до 27 дюймов

Квинтет мониторов Dell с диагональю до 27 дюймов

Компания Dell представила сразу пять мониторов, рассчитанных на применение в бизнес-сфере: новинки получили обозначения P2219H, P2319H, P2419H, P2419HC и P2719H.

Размер названных панелей составляет соответственно 21,5 дюйма, 23 дюйма, 23,8 дюйма, 23,8 дюйма и 27 дюймов по диагонали. В основу всех устройств положена матрица IPS с разрешением 1920 ? 1080 пикселей (формат Full HD).

Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Контрастность равна 1000:1, время отклика — 5 мс. Монитор с диагональю 27 дюймов обладает яркостью 300 кд/м2, остальные модели — 250 кд/м2.

Все новинки, кроме модели P2419HC, располагают цифровыми интерфейсами DisplayPort и HDMI, а также аналоговым разъёмом D-Sub. Панель P2419HC, в свою очередь, снабжена разъёмом HDMI, двумя коннекторами DisplayPort и симметричным портом USB Type-C.

Квинтет мониторов Dell с диагональю до 27 дюймов

Мониторы оборудованы концентратором USB. Подставка обеспечивает возможность изменения высоты, наклона и поворота дисплея. Кроме того, можно переводить панель из альбомной ориентации в портретную и наоборот.

В продажу новинки поступят в ближайшее время. Цена составит от 190 до 280 долларов США в зависимости от модели.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Видео: AMD выпустила тизер 32-ядерного Ryzen ThreadripperВидео: AMD выпустила тизер 32-ядерного Ryzen Threadripper
Cooler Master CK550: механическая клавиатура с индивидуальной подсветкой кнопокCooler Master CK550: механическая клавиатура с индивидуальной подсветкой кнопок
AMD ужесточила требования к Freesync 2 и добавила HDR в названиеAMD ужесточила требования к Freesync 2 и добавила HDR в название
Видеокарты ASRock Phantom Gaming выйдут в Европе 1 июляВидеокарты ASRock Phantom Gaming выйдут в Европе 1 июля
Plantronics RIG 500 PRO: серия игровых гарнитур с оригинальным дизайномPlantronics RIG 500 PRO: серия игровых гарнитур с оригинальным дизайном
Блок рекламы


Похожие новости
Dell Precision 5720 — рабочая станция «всё в одном» для профессионалов
Размер новых 4К-панелей Acer достигает 55 дюймовРазмер новых 4К-панелей Acer достигает 55 дюймов
Портативный проектор Epic Event формирует изображение размером до 150 дюймовПортативный проектор Epic Event формирует изображение размером до 150 дюймов
Dell оснастила новый игровой ПК Inspiron чипом AMD Ryzen второго поколенияDell оснастила новый игровой ПК Inspiron чипом AMD Ryzen второго поколения
Трио изогнутых мониторов AOC G1 Series с диагональю до 31,5 дюймаТрио изогнутых мониторов AOC G1 Series с диагональю до 31,5 дюйма
Computex 2018: Colorful наделила моноблочный компьютер 49-дюймовым дисплеемComputex 2018: Colorful наделила моноблочный компьютер 49-дюймовым дисплеем
ASUS ZenBook Pro: ноутбук с 5,5-дюймовым тачскрином вместо тачпадаASUS ZenBook Pro: ноутбук с 5,5-дюймовым тачскрином вместо тачпада
Computex 2018: несколько новых игровых мониторов ASUSComputex 2018: несколько новых игровых мониторов ASUS
Likebook Note T103: 10,3-дюймовый блокнот с экраном E Ink и подсветкойLikebook Note T103: 10,3-дюймовый блокнот с экраном E Ink и подсветкой
Xiaomi Mi TV 4 – 75-дюймовый телевизор за $1405Xiaomi Mi TV 4 – 75-дюймовый телевизор за $1405
Последние новости
Подгружаем последние новости