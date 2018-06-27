Квинтет мониторов Dell с диагональю до 27 дюймов
Компания Dell представила сразу пять мониторов, рассчитанных на применение в бизнес-сфере: новинки получили обозначения P2219H, P2319H, P2419H, P2419HC и P2719H.
Размер названных панелей составляет соответственно 21,5 дюйма, 23 дюйма, 23,8 дюйма, 23,8 дюйма и 27 дюймов по диагонали. В основу всех устройств положена матрица IPS с разрешением 1920 ? 1080 пикселей (формат Full HD).
Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Контрастность равна 1000:1, время отклика — 5 мс. Монитор с диагональю 27 дюймов обладает яркостью 300 кд/м2, остальные модели — 250 кд/м2.
Все новинки, кроме модели P2419HC, располагают цифровыми интерфейсами DisplayPort и HDMI, а также аналоговым разъёмом D-Sub. Панель P2419HC, в свою очередь, снабжена разъёмом HDMI, двумя коннекторами DisplayPort и симметричным портом USB Type-C.
Мониторы оборудованы концентратором USB. Подставка обеспечивает возможность изменения высоты, наклона и поворота дисплея. Кроме того, можно переводить панель из альбомной ориентации в портретную и наоборот.
В продажу новинки поступят в ближайшее время. Цена составит от 190 до 280 долларов США в зависимости от модели.
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Hard
27.06.2018 20:20