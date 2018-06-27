Qualcomm выпустила три новых чипа Snapdragon серий 600 и 400

Qualcomm выпустила три новых чипа Snapdragon серий 600 и 400

Qualcomm представила зразу три мобильных однокристальных системы для наиболее массовых сегментов рынка — речь идёт о Snapdragon 632, 439 и 429. Эти чипы призваны усилить позиции компании в высококонкурентном секторе, предложив повышенную производительность, энергоэффективность и функции ИИ, характерные для решений более высокого класса. Чтобы было ясно, о каком сегменте идёт речь, стоит упомянуть, что в настоящее время более 1350 коммерческих устройств основаны на платформах семейства Snapdragon 600 и свыше 2300 — на Snapdragon 400.

Начнём с флагмана. Новая однокристальная система Snapdragon 632 приходит на смену Snapdragon 626 и способна предложить повышенную на 40 % производительность CPU за счёт комбинации 8 ядер Kryo 250 @1,8 ГГц (4 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных), а также 10-процентный прирост скорости графики благодаря GPU Adreno 506 (поддержка OpenGL ES 3.2 и Vulkan в наличии).

Чип способен обеспечить запись видео 4K, функции ИИ и высокоскоростное соединение LTE за счёт модема Snapdragon X9 (поддерживается функция объединения несущих частот — Carrier aggregation). Платформа поддерживает обработку данных с 24-Мп камеры или с двойной 13-Мп камеры, а также разрешения экранов вплоть до FHD+.

Qualcomm выпустила три новых чипа Snapdragon серий 600 и 400

Более дешёвый чип Snapdragon 439 придёт на смену Snapdragon 430. Он способен предложить рост производительности CPU на 25 % за счёт 8 ядер Cortex-A53 (4 мощных ядра с частотой 1,95 ГГц в связке с 4 энергоэффективными с частотой 1,45 ГГц) и GPU на 20 % за счёт Adreno 505 (поддержка OpenGL ES 3.2 и Vulkan тоже имеется). Чип наделён более простым модемом Snapdragon X6 LTE, поддерживает разрешения экранов вплоть до FHD+ и обработку данных с 21-Мп сольной камеры или с 8-Мп двойной.

Qualcomm выпустила три новых чипа Snapdragon серий 600 и 400

Наконец, самый простой чип Snapdragon 429 пришёл на смену Snapdragon 425 и принёс рост производительности CPU на 25 % (4 ядра Cortex-A53 @1,95 ГГц) и GPU — на 50 % (Adreno 504 с поддержкой OpenGL ES 3.2 и Vulkan). Однокристальная система оснащается модемом Snapdragon X6 LTE, поддерживает разрешения экранов вплоть до HD+ и обработку данных с 16-Мп одиночной камеры или с 8-Мп двойной.

Qualcomm выпустила три новых чипа Snapdragon серий 600 и 400

Чипы Snapdragon 632, 439 и 429 полностью программно совместимы, как и Snapdragon 626, 625 и 450. Однокристальные системы Snapdragon 439 и 429 также поконтактно взаимозаменимы, что упрощает создание конечных устройств. Все они поддерживают продвинутые функции вычислительной фотографии вроде искусственного эффекта боке в реальном времени, постобработки, быстрой фокусировки, точного выбора баланса белого, экспозиции. Решения могут предложить поддержку 3G для обеих SIM-карт и возможности ИИ. По всей видимости, для производства используется уже давно отлаженный 14-нм FinFET-техпроцесс.

Qualcomm выпустила три новых чипа Snapdragon серий 600 и 400

Выход коммерческих продуктов на базе Snapdragon 632, 439 и 429 ожидается уже во второй половине текущего года. Первые из них уже ранее были замечены в Сети.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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