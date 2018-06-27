Внешние жёсткие диски ASUS FX снабжены RGB-подсветкой

Внешние жёсткие диски ASUS FX снабжены RGB-подсветкой

Компания ASUS выпустила любопытную новинку — портативный жёсткий диск FX External Hard Drive, выполненный в корпусе с многоцветной подсветкой.

Разработчик называет устройство первым в мире внешним накопителем на основе 2,5-дюймового диска, поддерживающим систему Aura Sync. Она позволяет настраивать световые эффекты и синхронизировать их между совместимым оборудованием. Это может быть, скажем, игровая клавиатура или гарнитура.

Для подключения к компьютеру служит порт USB 3.0, обеспечивающий пропускную способность до 5 Гбит/с. Этот же разъём служит для подачи питания.

Внешние жёсткие диски ASUS FX снабжены RGB-подсветкой

В серию FX External Hard Drive вошли два накопителя — вместимостью 1 и 2 Тбайт. Поддерживается шифрование информации по алгоритму AES с ключом длиной 256 бит.

Устройство имеет размеры 128 ? 80 ? 16,3 мм и весит 145 граммов. Использовать портативный жёсткий диск можно с компьютерами под управлением операционных систем Windows и macOS.

Внешние жёсткие диски ASUS FX снабжены RGB-подсветкой

Стоимость версии ёмкостью 1 Тбайт (EHD-A1T) составляет приблизительно 65 долларов США. Модификация вместимостью 2 Тбайт (EHD-A2T) обойдётся примерно в 90 долларов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Видео: AMD выпустила тизер 32-ядерного Ryzen ThreadripperВидео: AMD выпустила тизер 32-ядерного Ryzen Threadripper
Cooler Master CK550: механическая клавиатура с индивидуальной подсветкой кнопокCooler Master CK550: механическая клавиатура с индивидуальной подсветкой кнопок
AMD ужесточила требования к Freesync 2 и добавила HDR в названиеAMD ужесточила требования к Freesync 2 и добавила HDR в название
Видеокарты ASRock Phantom Gaming выйдут в Европе 1 июляВидеокарты ASRock Phantom Gaming выйдут в Европе 1 июля
Plantronics RIG 500 PRO: серия игровых гарнитур с оригинальным дизайномPlantronics RIG 500 PRO: серия игровых гарнитур с оригинальным дизайном
Блок рекламы


Похожие новости
Моноблок ASUS Zen AiO ZN242GDK оснащён ускорителем GeForce GTX 1050Моноблок ASUS Zen AiO ZN242GDK оснащён ускорителем GeForce GTX 1050
ASUS готовит материнские платы ROG Maximus XI на чипсете Intel Z390ASUS готовит материнские платы ROG Maximus XI на чипсете Intel Z390
ASUS и Gigabyte выпустили новые модели GeForce GTX 1050 3GBASUS и Gigabyte выпустили новые модели GeForce GTX 1050 3GB
Монитор ASUS VC279HE Eye Care поддерживает функции GamePlusМонитор ASUS VC279HE Eye Care поддерживает функции GamePlus
ASUS представила Mini-ITX плату ROG Strix B450-I GamingASUS представила Mini-ITX плату ROG Strix B450-I Gaming
Computex 2018: накопители Biostar M500 формата М.2 снабжены индикатором состоянияComputex 2018: накопители Biostar M500 формата М.2 снабжены индикатором состояния
Computex 2018: процессор Intel Cascade Lake на плате ASUS ROG DominusComputex 2018: процессор Intel Cascade Lake на плате ASUS ROG Dominus
ASUS создала профессиональный неттоп Mini PC ProArt PA90ASUS создала профессиональный неттоп Mini PC ProArt PA90
Computex 2018: ультратонкий ноутбук ASUS ZenBook S с уникальным дизайном петельComputex 2018: ультратонкий ноутбук ASUS ZenBook S с уникальным дизайном петель
Computex 2018: ноутбуки ASUS VivoBook S14 и S15 с конструкцией ErgoLiftComputex 2018: ноутбуки ASUS VivoBook S14 и S15 с конструкцией ErgoLift
Последние новости
Подгружаем последние новости