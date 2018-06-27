Внешние жёсткие диски ASUS FX снабжены RGB-подсветкой
Компания ASUS выпустила любопытную новинку — портативный жёсткий диск FX External Hard Drive, выполненный в корпусе с многоцветной подсветкой.
Разработчик называет устройство первым в мире внешним накопителем на основе 2,5-дюймового диска, поддерживающим систему Aura Sync. Она позволяет настраивать световые эффекты и синхронизировать их между совместимым оборудованием. Это может быть, скажем, игровая клавиатура или гарнитура.
Для подключения к компьютеру служит порт USB 3.0, обеспечивающий пропускную способность до 5 Гбит/с. Этот же разъём служит для подачи питания.
В серию FX External Hard Drive вошли два накопителя — вместимостью 1 и 2 Тбайт. Поддерживается шифрование информации по алгоритму AES с ключом длиной 256 бит.
Устройство имеет размеры 128 ? 80 ? 16,3 мм и весит 145 граммов. Использовать портативный жёсткий диск можно с компьютерами под управлением операционных систем Windows и macOS.
Стоимость версии ёмкостью 1 Тбайт (EHD-A1T) составляет приблизительно 65 долларов США. Модификация вместимостью 2 Тбайт (EHD-A2T) обойдётся примерно в 90 долларов.
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